Conheça seus direitos e como reclamar dos serviços públicos

"Diariamente recebo reclamações de consumidores com problemas com as concessionárias de serviço público, o difícil atendimento das agências reguladoras e todo tipo de negligência com o cidadão. Decidi elaborar um e-book que pudesse contemplar todas as informações e direitos dos clientes desses serviços, o "caminho das pedras" para chegar nas agências reguladoras e nos órgãos de defesa do consumidor", explica o advogado Sergio Tannuri, especializado em Direito do Consumidor.

O e-book "Serviços Públicos e Concessionárias – Direitos do Consumidor, definições, estatísticas e dúvidas frequentes" é gratuito e ajuda a entender o que faz cada agência e como ter acesso para reclamações. Deve ser baixado no site - http://www.pergunteprotannuri.com.br

Qual a responsabilidade e como reclamar com a agência reguladora:

Agência Competência em relação ao consumidor Como reclamar Anatel – telecomunicações Faz a fiscalização das operadoras de telecomunicação e acompanha a evolução dos reajustes. https://www.anatel.gov.br/consumidor/reclamacao Aneel – energia elétrica Responsável pela operação, distribuição, estabelece tarifas e fiscaliza serviço das concessionárias do setor de energia. http://www.aneel.gov.br/como-registrar-a-sua-reclamacao Anac – aviação civil A Agência monitora e avalia, em âmbito coletivo, a qualidade dos serviços prestados pelas empresas do transporte aéreo. https://www.anac.gov.br/consumidor/consumidor/ ANTT- transportes terrestres Estabelece os modais de transporte coletivo de passageiros, supervisiona as prestadoras de serviço do setor e elabora o reajuste de tarifas. http://www.antt.gov.br/textogeral/ouvidoria.html ANP – petróleo, gás e biocombustível Promove políticas nacionais para os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta de petróleo, gás e biocombustíveis. http://www.anp.gov.br/fale-conosco Anvisa- vigilância sanitária Controla e fiscaliza os produtos e serviços que envolvem risco à saúde pública, de resíduos de agrotóxicos aos medicamentos; estabelece controle e fiscalização em alimentos, produtos veterinários e cosméticos. http://portal.anvisa.gov.br/faleouvidoria ANS – saúde suplementar Agência reguladora responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil, com a obrigação de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/central-de-atendimento-ao-consumidor ANA- águas Diante do cenário de mudanças no clima, a ANA implementa medidas para aumentar a segurança hídrica e a capacidade do Brasil de se adaptar a novos cenários. É responsável pela fiscalização da falta de água. https://www.ana.gov.br/textos-das-paginas-do-portal/ouvidoria Rede Nacional de Ouvidorias Tem a finalidade de integrar as ações de simplificação desenvolvidas pelas unidades de ouvidoria dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob coordenação da Ouvidoria-Geral da União. https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1019519/Sergio_Tannuri.jpg?p=original

FONTE Sergio Tannuri

SOURCE Sergio Tannuri