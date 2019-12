Consolidação da Cleannew no mercado Internacional repercute no Brasil e desperta interesse em Grupo Árabe

E a estratégia tem dado certo. Após iniciar a operação na Colômbia e Argentina, a marca ganhou respeito e credibilidade, fatores fundamentais para entrar no mercado Americano. Em apenas 11 meses, a Cleannew conseguiu se consolidar no mercado de Miami fechando parcerias super importantes para o crescimento no mercado brasileiro, entre elas a Artefacto. "Além de rápidos e prestativos, a execução do serviço é impecável", diz Paulo Bacchi CEO da Artefacto.

O plano de expansão da marca tem dado resultados significativos, além de aumentar o faturamento da Cleannew em 30% por conta do investimento fora do país, as franquias da rede no Brasil conseguiram superar o resultado do crescimento do PIB (1.1%) de acordo com o IBGE – e do próprio setor do Franchising em torno de ( 7% ) de acordo com a ABF – chegando ao valor surpreendente de 17,5% . "O desafio da Cleannew é se reinventar a cada passo, seja na oferta de serviços, na estratégia de comunicação, ou no modelo de negócios, queremos sempre impactar!" - afirma o executivo da Companhia, Fritz Paixão.

Esses números impactaram o setor a ponto de despertar o desejo de um grupo Árabe em fazer parte dessa história de sucesso. As negociações ainda estão sob sigilo, mas o executivo afirma que os valores aportados irão dar a Cleannew a possibilidade em um investimento em escala mundial. A Copa do Mundo está vindo ai, será este o segredo que a Cleannew guarda a sete chaves? Aguardemos os próximos capítulos!

FONTE Cleannew

