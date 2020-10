Consórcio e aluguel de longo prazo cresceram como alternativa para aquisição de veículos durante a pandemia

BRASÍLIA, Brasil, 22 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A empresa brasiliense de tecnologia Logo IT divulgou nesta quinta-feira (22) os dados do Sistema Integrado de Registro de Contrato (Sirec), que possui mais de 2,5 milhões de veículos e faz a integração entre os agentes financeiros dos contratos de financiamento de veículos junto aos Detrans nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Amapá, Maranhão, Pernambuco e Roraima.

De janeiro a setembro deste ano foram registrados 117.913 veículos adquiridos por meio de financiamento. Destes, 85.541 eram leves, 3720 pesados e 28652 motos. Nesta modalidade o pico de vendas ocorreu no mês de janeiro, com 18.360 unidades. O pior resultado foi em abril, com apenas 6.576 unidades registradas, tendo como resultado uma queda de 64,19%.

Vendas por financiamento de janeiro a setembro 2020:

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 18360 14594 14486 6576 6915 10448 14716 13750 14417

O consórcio foi responsável por 70.477 aquisições de veículos. Diferentemente do que se percebeu com o financiamento, o melhor volume de vendas ocorreu em julho, com 9.182 unidades. O pior momento foi em maio, com apenas 4.115 vendas realizadas, apontando uma variação de 55,19%.

Vendas por consórcio de janeiro a setembro 2020

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 8457 7646 7928 4759 4115 6455 9182 7529 7203

Embora usualmente os financiamentos sejam a forma mais comum de aquisição de veículos, no auge da pandemia outros meios se mostraram em maior evidência, como o aluguel de longo prazo, oferecido por locadoras e até mesmo revendas autorizadas.

"Percebemos que em 2020 aumentou significativamente o volume de aquisições de veículos para a formação de frotas já no início do ano. A modalidade teve uma queda em abril como todos os financiamentos, mas nos meses seguintes ocorreu um aumento ficando em patamares até acima dos meses anteriores", explica o diretor de tecnologia, David Fausltich.

Ele explica que o aumento de frotas parece estar ligado a dois motivos: a facilidade de utilizar um veículo por tempo pré determinado, sem precisar se preocupar com documentação, impostos, seguro e custo de manutenção, além do aumento de pessoas realizando a atividade de motorista de aplicativos.



"Temos que acompanhar de perto estes números e tendências a fim de ficarmos atentos a novas oportunidades. E a única maneira é acompanhar de maneira inteligente com pesado uso de tecnologia e até mesmo inteligência artificial, pontos que a Logo IT emprega em seus produtos para deixar o mercado o mais transparente possível aos seus clientes" explica Faulstich.

FONTE Logo IT

