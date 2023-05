CREDRISK E AVLA LANÇAM SEGURO DE CRÉDITO PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Produto garante a sobrevivência das empresas, caso haja insolvência dos seus principais clientes

SÃO PAULO, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A CredRisk, empresa adquirida pela MDS em 2022, pioneira no Seguro de Crédito no Brasil e especializada em Gestão de Riscos, em parceria com AVLA, insurtech que oferece soluções financeiras com foco em Garantia e em Seguro de Crédito, lança o Seguro de Crédito para as pequenas e médias empresas. Com o novo produto, o segurado-credor será respaldado nas perdas financeiras causadas pela falência e/ou recuperação judicial dos seus clientes devedores. Além dos riscos de insolvência, o Seguro de Crédito inclui o serviço de gerenciamento de riscos de crédito, uma das grandes vantagens do produto.

O novo seguro da CredRisk Seguros e AVLA está disponível para empresas com faturamento de até R$ 50 milhões. Durante o contrato da apólice do seguro, a empresa também negocia o serviço de monitoramento de crédito 24h por dia, 365 dias por ano. De acordo com o country manager da AVLA, Felippe Astrachan, o papel da seguradora é monitorar se as empresas estão vendendo os seus produtos e serviços para as pessoas certas.

"O intuito é educar os empresários para proteção do negócio. Trabalhar com inovação é uma necessidade no nosso mercado e isso exige esforço e dedicação das seguradoras. Queremos trazer ao mercado nacional um seguro de crédito acessível para as PME's. A nossa ideia é aumentar a penetração desse tipo de Seguro no país, em um momento extremamente crítico na economia", pontua Astrachan.

Pilares do serviço de gerenciamento de riscos de crédito

1. Limites de Crédito: estabelece limites de crédito individuais dos clientes devedores. É importante estabelecer um limite de crédito adequado, em função do tamanho da empresa, sua saúde financeira e resultados financeiros. O histórico de vendas e pagamentos do devedor também são muito importantes na avaliação geral do risco.

2. Monitoramento: o monitoramento, 24 horas por dia, 365 dias por ano, é fundamental para cessar as vendas, quando os atrasos de pagamento do cliente devedor são observados em outros fornecedores.

3. Serviços de Cobrança Extrajudicial e Judicial: o serviço de cobrança é incluído nos produtos oferecidos pelas seguradoras. Em vez de mandar a cobrança para uma agência de cobrança, o segurado utiliza a seguradora para entrar com ações judiciais. A seguradora indenizará 70% do valor total da nota fiscal.

Caso Lojas Americanas

O juiz acatou, em 19 de janeiro, a solicitação da empresa para Recuperação Judicial e 6 mil fornecedores ficarão sem receber suas vendas a prazo. O valor total em aberto é calculado em aproximadamente R$ 3 bilhões, para milhares de fornecedores de produtos e serviços. Os fornecedores com seguro de crédito vão receber das suas seguradoras indenizações, em até 30 dias da publicação da lista de credores.

Ficam claras e evidentes as vantagens da contratação de um seguro de crédito quando um cliente devedor solicita recuperação judicial ou falência. É difícil estimar quantas das PMEs vão sobreviver ao não pagamento das Lojas Americanas. Vale a pena investir em um seguro de crédito, para garantir a sobrevivência da empresa, caso haja insolvência dos principais clientes, e aumentar as vendas com segurança, em novos mercados e/ou em clientes conhecidos, porém, sem aumentar o risco de crédito.

Sobre a CredRisk

Fundada em 2007, a CredRisk é pioneira em Seguro de Crédito no Brasil e exerce o papel de "Trusted Adviser", cuja função é defender os interesses de seus clientes perante as seguradoras, permitindo o acesso a soluções que atendam às suas reais necessidades. A companhia conta ainda com uma gama de produtos e serviços que englobam as demandas mais urgentes do mercado, como Consultoria Especializada em Crédito e Cobrança, Seguro de Crédito, e Garantias.

Sobre a Avla Seguradora

Seguradora que oferece soluções financeiras com foco em Garantia e em Seguro de Crédito. Líder em nível latino-americano na entrega de soluções financeiras integrais para contribuir com o desenvolvimento econômico e social da região. Garante o cumprimento das obrigações contidas em contratos, leis, decretos e outros documentos, através de Políticas de Garantia ou Certificados de Fiança. A empresa opera no Chile, Perú, México e Brasil, entregando respaldo a 55.000 empresas com suas diferentes soluções.

Sobre a MDS

Parte do Ardonagh Global Partners, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique e Espanha. No mundo, conta com 1.2 milhão de clientes privados e empresariais e é responsável por gerenciar mais de 1 bilhão de euros em prêmios. Globalmente, a companhia opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em mais de 130 países, totalizando cerca de 35 mil profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE. A RCG - Risk Consulting Group é a empresa referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. Por fim, as recentes aquisições da Process, Tovese e CredRisk reforçam a expertise da empresa no setor de P&C, Garantias e Seguro de Crédito enquanto a incorporação da Brokers, Ben's e da QH Consult reiteram o domínio no segmento de Benefícios Corporativos, Gestão Automatizada de Benefícios e Educação.

Para mais informações, acesse: www.mdsgroup.com.

FONTE CredRisk

SOURCE CredRisk