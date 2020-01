Crefisa e FAM lançam novos filmes publicitários com o Goleiro Pentacampeão Marcos como garoto-propaganda

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O ano começa com novidade na comunicação da Crefisa e do Centro Universitário FAM. As duas empresas, que fazem parte do mesmo grupo e patrocinam juntas a Sociedade Esportiva Palmeiras, escolheram o grande ícone do Clube, São Marcos, para estampar seus novos filmes publicitários.

Com produção da Agência Panda, as novas campanhas têm como estratégia alcançar a parcela da população que é fã de esporte, principalmente do futebol, levando em consideração que Marcos é um ídolo do futebol nacional e que conversa com todas as torcidas do Brasil. Em ambos os filmes, a linguagem bem-humorada do ex-goleiro está aliada a jargões do futebol para conversar com o público das duas empresas.

Confira o primeiro filme no canal da Crefisa no Youtube: https://www.youtube.com/user/CrefisaCredito

