Cresce interesse das mulheres brasileiras por artigos de decoração, aponta levantamento da On Decor

Mercado formado por profissionais e donas de casa já representa 80% das compras nas lojas, aponta diretor da empresa, com unidades em Porto Ferreira e Valinhos

CAMPINAS, Brasil, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Há décadas as mulheres são maioria do público que escolhe e tem o poder de decisão na hora da efetivação das compras de artigos para decoração de ambientes residenciais e comerciais. Mas essa representatividade feminina vem aumentando nos últimos quatro anos, impulsionada pelo isolamento. Elas eram 58% do público comprador em 2020, segundo um estudo da abCasa, e hoje já representam cerca de 80% dos frequentadores de lojas especializadas em artigos de decoração, segundo um levantamento realizado pela On Decor, com unidades em Porto Ferreira e Valinhos, com base em seu público.

Com o olhar mais atento aos ambientes domésticos, por conta do home office, as mulheres estão cada dia mais preocupadas com as melhorias do lar onde passam mais tempo. Trata-se de um mercado que movimenta cerca R$ 83 milhões somente no Brasil, e alta constante de quase dois dígitos a cada ano.

"É interessante ver como as mulheres estão cada vez mais envolvidas com artigos de decoração e com o bem estar dentro de suas casas ou escritórios", comenta Reginaldo Tortorelli, diretor e sócio da On Decor Campinas. "Após anos de lutas e conquistas, hoje as mulheres são grandes influenciadoras no setor de decoração e estão servindo de inspiração para que os homens se aventurem e se envolvam cada vez mais com a decoração", explica.

Tortorelli reforça esse crescimento do crescimento do público nas lojas com outra informação: segundo um levantamento feito pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, elas também são maioria na categoria, sendo que 64% dos arquitetos do país são mulheres.

"Esse crescimento das mulheres em nossas lojas é constante, basta olhar nos corredores, em nossos cadastros de compradores ou na interação pelas redes sociais, onde elas são maioria", acrescenta ele. "O movimento do público feminino tende a aumentar ainda mais ao longo dos anos, já que ao longo da pandemia. 89,2% afirmaram que passaram a prestar mais a atenção em detalhes da sua casa que antes eram despercebidos, 78,5% relataram que se sentiram insatisfeitos com a suas casas e perceberam necessidade de reformar ou redecorar algum cômodo", completa.

