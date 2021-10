CryoForLife implementa no Brasil o primeiro centro de alta tecnologia para armazenagem de material criopreservado da América Latina

SÃO PAULO, 14 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A manutenção de temperatura constante na logística e no armazenamento de material criopreservado é uma das principais preocupações das clínicas de reprodução assistida. Para garantir a segurança de todo o processo, a CryoForLife estreia no Brasil com modelo de negócio pioneiro na América Latina, que emprega os sistemas mais modernos e sofisticados em armazenagem e segurança de materiais que exigem preservação criogênica.

Com tecnologias líderes na Europa e nos Estados Unidos, a CryoForLife foi criada para atender clínicas especializadas, médicos e pacientes, atuando como a extensão responsável por gerir toda a cadeia logística na manutenção de amostras biológicas criopreservadas e que devem ser armazenadas sem qualquer excursão de temperatura.

A empresa trabalha com tanques de alta capacidade e preenchimento automático de nitrogênio líquido. Por meio de sensores de aprendizagem contínua e dispositivos de última geração, a CryoForLife é capaz de monitorar em tempo real, 24 horas por dia, a temperatura de ambientes internos e externos dos tanques de armazenagem, com máxima segurança e confiabilidade dos processos de movimentação logística das amostras. Consequentemente, minimiza os riscos de perda ou deterioração orgânica por variação de temperatura ou mau acondicionamento térmico dos materiais biológicos.

A CryoForLife assegura a qualidade de seus serviços por meio de sua estrutura de alta tecnologia e equipe de especialistas dedicados com experiência na logística de criopreservação, além do envolvimento do time para a criação de processos personalizados para atender às necessidades de todos os tipos de clínicas, independentemente de sua localização geográfica, demanda ou estrutura física.

Oportunidade - A CryoForLife reúne as experiências do empresário Fábio Martins, sócio fundador da BLS Tech (Biothermal Logistics Solutions) - primeira logtech integradora de soluções 100% focada em cadeia fria - Dr. Daniel Zylbersztejn, médico responsável técnico especializado em medicina reprodutiva, e da Dra. Christine Allen, especialista em criopreservação de gametas e embriões nos Estados Unidos e membro ativo das entidades ASRM, ESHRE e ISBER.

Os profissionais enxergaram a oportunidade de investir em tecnologias de criopreservação no Brasil diante do alto investimento das clínicas de reprodução assistida para minimizar o risco de perda dos materiais coletados por possíveis oscilações de temperatura no processo de criopreservação. Uma questão que não é só física, mas administrativa também, pois há muita dificuldade técnica em armazenar e administrar uma grande quantidade de embriões e gametas no longo prazo.

Total segurança – A sede da CryoForLife está localizada em um local protegido por guarda armada 24 horas por dia, 7 dias da semana, dentro de condomínio fechado, com acesso controlado, gerador de partida automática e CFTV. As amostras criopreservadas das clínicas têm toda a logística de transporte e armazenamento sob responsabilidade direta da CryoForLife, e o monitoramento é realizado de forma automatizada e por meio de inteligência artificial.

"Além da segurança e garantia da qualidade de preservação do material biológico, caso o cliente opte por mudar de clínica ou do centro de reprodução contratado, há a possibilidade de manter o material com a CryoForLife sem qualquer risco", explica Martins.

Vantagens - O executivo explica outra vantagem para as clínicas: "A CryoForLife tira das clínicas o alto custo que envolve a manutenção desses equipamentos, a logística e o monitoramento de todo o material criopreservado. Dessa forma nós assumimos todo o processo de armazenagem e logística com extrema qualidade e segurança", ressalta.

A CryoForLife também possui estrutura para ser a responsável pelas cobranças dos valores mensais junto aos pacientes, caso desejado pelas clínicas, que permitiria desonerá-las deste controle de pagamentos das amostras coletadas. Ao pagar a manutenção mensal, o cliente sabe exatamente o valor do serviço prestado e tem acesso direto, por meio de aplicativo, aos índices de controle de seu material.

Como funciona - O processo de contratação da empresa começa com os centros e clínicas de reprodução assistida, por meio da identificação dos materiais e tipo de transporte automaticamente providos pelo sistema da CryoForLife instalado nas clínicas. A CryoForLife está preparada para a armazenagem de material com necessidades especiais, como, por exemplo, amostras com Hepatite B, Hepatite C, Sífilis, HTLV I/II, HIV I/II, Zika Vírus e Coronavírus. Havendo necessidade, a empresa disponibiliza tanques específicos para doenças infecciosas, tanto para o transporte quanto para o armazenamento definitivo.

Todo o processo de transporte, entre as clínicas e a CryoForLife será feito em parceria com a BLS Tech, primeira logtech integradora de soluções 100% focada em cadeia fria, por meio de tanques com nitrogênio em fase líquida, minimizando o risco médio de perda de material, de 3% com nitrogênio a vapor para um patamar negligenciável.

O transporte é supervisionado por uma embriologista da CryoForLife que vai até o local para realizar a coleta. Ao chegar na CryoForLife, todo o material é transferido do tanque de transporte para o tanque definitivo, com identificação segura de cada amostra pelo sistema da eIVF – um sistema de prontuário eletrônico avançado que permite ao corpo clínico gerenciar a saúde dos pacientes e sua jornada de fertilidade.

As amostras criopreservadas ficam armazenadas em dois tanques diferentes, evitando perda total caso haja algum problema com um dos tanques. O monitoramento é realizado por XiltriX, um sistema de monitoramento laboratorial online com inteligência artificial, que monitora o nível de nitrogênio e de oxigênio no ar, temperatura, peso e movimento da válvula. Todos os dados são armazenados de forma segura e podem ser acessados por meio da interface da web do XiltriX.

Assim que a clínica solicita as amostras para uso, elas são enviadas aos tanques especiais de transporte e suas identificações são realizadas tanto pela clínica quanto pela embriologista da CryoForLife no momento do recebimento. Todos os equipamentos utilizados pela companhia são importados dos Estados Unidos e da Europa. Os principais parceiros da CryoForLife são XiltriX, TMRW Life Science, eIVF e California Cryobank.

Criogenia – Como explica o Dr. Daniel Zylbersztejn, essa ciência mantém células, tecidos e órgãos vivos e íntegros por meio de processos de congelamento. "Criada em 1982 para o fim de preservação de peles e ossos, essa técnica evoluiu muito e hoje é amplamente utilizada para a preservação de óvulos, espermatozoides, sangue de cordão umbilical, células-tronco, entre outros materiais. Utilizamos nitrogênio líquido para o congelamento e, assim, aplicamos as técnicas de criopreservação e vitrificação", conta o médico.

"O metabolismo de uma célula ou de qualquer tecido vivo é interrompido quando se atinge a temperatura de -133°C. O nitrogênio em forma líquida está sempre em -196°C, o que garante esta importante margem de preservação com segurança", completa o Dr. Zylbersztejn.

Além disso, no processo de criopreservação, é preciso trabalhar com substâncias específicas como o DMSO (Dimetilsulfóxido), para preservar a estrutura celular e, para quando a célula for descongelada, ela ter seu metabolismo novamente reativado.

"De um modo geral, todo o processo de criogenia exige muita tecnologia, ambiente especializado e colaboradores altamente treinados, além de uma logística elaborada especificamente para o manejo deste material. Por isso, a importância de se ter uma empresa altamente qualificada para atender o trabalho de ponta a ponta", resume a Dra. Christine Allen.

PERFIS

Fábio Martins

Fábio Martins é sócio-fundador da CryoForLife e, também, da BLS Tech, uma das maiores empresas globais especializadas em integração logística de cadeia fria para a área da Saúde. Formado em Processamento de Dados e com MBA pela Business School São Paulo, o executivo acumula mais de 25 anos de experiência em mercados B2B, onde se especializou nas áreas de inovação, distribuição e lançamento de produtos no segmento farmacêutico e de cadeia de frio.

Fabio acumula passagens pelas farmacêuticas multinacionais Schering-Plough, Ranbaxy e Glenmark, tendo participado do start-up das duas últimas no Brasil, Argentina, México, Colômbia e no Peru.

Ao longo de sua trajetória, atuou nas áreas de Estratégia Empresarial, Desenvolvimento e estruturação de Operações, Logística e Comercial, Estratégia de Marketing e Inteligência, em mercados na América Latina, Caribe, Índia e América do Norte, e fundou as distribuidoras de medicamentos e Nutrição, Anbioton e Natbio.

Daniel Zylbersztejn

Daniel Zylbersztejn é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002), com Residência Médica em Cirurgia Geral (2003-2006) e Residência Médica em Urologia (2006-2008) no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Especialista em Reprodução Humana pela Universidade Federal de São Paulo (2008-2009) e Doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação da Disciplina de Urologia na Área de Reprodução Humana da Universidade Federal de São Paulo (2011).

Dentro de sua experiência profissional, em 2011, fez estágio em Reprodução Humana pela Eastern Virginia Medical School-Norfolk , nos Estados Unidos. Já entre os anos de 2015 e 2018 foi professor Orientador do Programa de Pós-graduação em Urologia - UNIFESP, integrante da Linha de Pesquisa: Gametogênese e Interação dos Gametas, com ênfase no diagnóstico e tratamento de varicocele na adolescência. Também atuou como Médico-Assistente do Setor Integrado de Reprodução Humana - UNIFESP de 2009 a 2018.

Atualmente, além de Diretor Médico da CryoForLife, o Dr. Daniel Zylbersztejn é Médico Assessor do Laboratório de Análise Seminal do Grupo Fleury, Coordenador do Fleury Fertilidade - Centro de Medicina Reprodutiva, Diretor Médico da DSZ Medicina Reprodutiva, assim como idealizador e atual coordenador da #VemProUro, Campanha Nacional de Conscientização da Saúde do Adolescente Masculino e encampada pela Sociedade Brasileira de Urologia.

Christine Allen

Embriologista com mais de 20 anos de experiência, a Dra. Christine Allen é COO da CryoForLife. Com graduações em Biologia e Biomedicina, Christine é também Mestre em Embriologia Clínica e Doutora em Toxicologia pela Eastern Virgínia Medical School. A brasileira naturalizada americana tornou-se especialista em criopreservação de gametas e embriões nos EUA e é membro ativo das entidades ASRM, ESHRE e ISBER, além de ser certificada pela AAB desde 2007, onde também atuou como Presidente do Comitê CE.

Referência na área, ao longo de sua carreira, a biomédica prestou consultoria para mais de 100 empresas em todo o mundo, desde a construção e remodelação completa de laboratórios padrão ouro, até o suporte a modelos de pesquisas, treinamento de equipes, orientação especializada em litígios complexos para tribunais federais e estaduais, e avaliações de risco/melhoria nos processos de fertilização in vitro para fusões e aquisições. No passado, ela também atuou como Diretora Técnica do California Cryobank e do Irvine Scientific, liderando as implementações de tecnologia de criopreservação de maior sucesso na área.

Atualmente, Christine Allen mantém os cargos de COO da CryoForLife e de Diretora de Operações Laboratoriais na EliteIVF TM, assim como ocupa diversas posições em conselhos científicos de corporações e líderes de alta tecnologia, como IVFCryo e Igenomix NI-PGTA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659474/Tanques.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659473/Executivos.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659471/Martins.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659470/Zylbersztejn.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659472/Allen.jpg

FONTE CryoForLife

SOURCE CryoForLife