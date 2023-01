CT Lucas Sousa abre mais um espaço para a prática de Beach Tennis em Campinas

Inauguração da área na Decathlon, neste sábado, consolida a região como centro do esporte no Brasil

SAO PAULO, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Com cerca de 50 mil praticantes, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) já é considerada um dos maiores polos do Beach Tennis nacional. Com 58 quadras já em funcionamento – 40 em Valinhos, que é considerado o maior espaço do mundo, e 18 no Clube Semanal Cultura Artística -, o Centro de Treinamento (CT) Lucas Sousa transformou-se em uma referência, atraindo competições e atletas de alto rendimento e amadores nacionais e internacionais em busca de aperfeiçoamento. Também virou referência para moradores da região que buscam praticar atividades diárias.

Com o crescimento da popularidade do esporte, o CT Lucas Sousa – criado em 2016, vai ampliar ainda mais sua estrutura, com a inauguração do Centro de Treinamento Decathlon Campinas, na Rodovia Dom Pedro, neste sábado, que contará com cinco quadras de Beach Tennis, além de outras três dedicadas à prática do Pickleball, inéditas na região.

Lucas Sousa, criador do CT que leva seu nome, conta que além das quadras o novo espaço na Decathlon contará com uma área de conveniência, alimentação (com um restaurante), além de toda a estrutura oferecida pela loja, localizada anexa ao CT. Com funcionamento diário, inclusive nos feriados e finais de semana, os usuários ainda terão à disposição aulas com professores do espaço, ou mesmo locar as quadras para atividades em grupos, além de reservas para eventos particulares.

"O CT Lucas Sousa é referência no ensino do Beach Tennis, a nível nacional. Vejo essa ampliação, que acompanha o crescimento da modalidade no país, como a consolidação da nossa marca. Sem contar a força e visibilidade que ganhamos ao estarmos em parceria com a gigante Decathlon, maior loja de esporte no mundo, presente em 70 países", comenta Lucas Sousas. "E ainda estamos trazendo para a região, de forma inédita, o Pickleball, esporte que nasceu nos Estados Unidos e têm ganhado força e novos adeptos no Brasil."

Menos conhecido que o Beach Tennis, o Pickleball é praticado no Brasil há dois anos. A modalidade surgiu nos Estados Unidos em 1965, na ilha de Bainbrage, na cidade de Seattle, em Washington. Trata-se de esporte fácil de aprender e com regras simples. Mistura elementos do tênis, badminton e tênis de mesa. Pode ser jogado em quadra coberta ou ao ar livre. As disputas acontecem individualmente, ou em duplas. As raquetes, que eram feitas inicialmente de madeiras (pás), hoje são as modernas de fibra de carbono e as bolas de plástico têm entre 26 furos (ar livre) e 40 furos (espaços fechados). Utilizadas conforme resistência do ar que cada local exige.

JOGO EXIBIÇÃO

A inauguração do Centro de Treinamento Decathlon Campinas será marcada com as presenças de grandes nomes do Beach Tennis nacional e internacional, que farão uma partida exibição a partir das 18h, com entrada gratuita.

Este jogo contará com Antomi Ramos (espanhol número 01 do mundo), Daniel Mola (número 21 do mundo), Flavinho Arouca (número 40 do mundo) e Vitor Matos (professor do CT Lucas Sousa Decathlon).

