Dash Hudsons Produkt-Tagging-Lösung ermöglicht es Marken, Instagram-Inhalte einfach zu monetarisieren

„Da soziale Plattformen ein immer wichtigerer Berührungspunkt in der Welt des E-Commerce werden, suchen Marken nach kreativen Wegen, um ihr Publikum einzubinden und es in treue Kunden zu verwandeln", so Thomas Rankin, Mitbegründer und CEO von Dash Hudson. „Wir sind sehr stolz darauf, von Meta ausgewählt worden zu sein, um dieses Tool auf den Markt zu bringen und die wichtigsten Marken der Welt dabei zu unterstützen, ihre Instagram-Konten zu einem grundlegenden Bestandteil ihrer digitalen Einzelhandelsstrategie zu machen."

Mit Produkt-Tags werden Inhalte im Moment der Entdeckung einkaufbar. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung des sozialen Handels, denn Meta berichtet, dass 92% der Nutzer, die einen Beitrag auf Instagram sehen, sofort handeln, sei es, indem sie auf eine Website klicken oder einen Kauf tätigen.

Mit Dash Hudsons Planer können Produkt-Tags für Instagram Feed-Bilder, Feed-Videos und Feed-Karussellmedien aktiviert werden. Darüber hinaus werden Produkt-Tags jetzt im Instagram Shop Tab einer Marke angezeigt, so dass Verbraucher sofort nach Produkten suchen oder ihre Shopping-Reise fortsetzen können, wenn sie zum Kauf bereit sind.

Da die sozialen Medien ihre Position als bevorzugte Online-Destination für die Verbraucher weiter festigen, ist die Notwendigkeit für Marken, dieses wachsende Publikum zu monetarisieren, größer als je zuvor. Die heutige Ankündigung von Instagram-Produkt-Tags stellt einen bedeutenden Schritt in der Verbindung von sozialer Strategie und Handel dar und ermöglicht es Marken, eine ungenutzte Pipeline von wirtschaftlichem Wachstum und Möglichkeiten zu fördern.

Um zu erfahren, warum führende Marken Dash Hudson vertrauen, wenn es darum geht, das Potenzial von Social Commerce zu erschließen, dann klicken Sie hier .

Über Dash Hudson

Dash Hudson wurde 2015 mit der Mission gegründet, Marken die Möglichkeit zu geben, ihr Engagement durch Fotos und Videos zu vertiefen. Heute unterstützt der Weltmarktführer für Social-Marketing-Software Unternehmen wie Condé Nast, Apple und Unilever dabei, ihre kreativen Superkräfte freizusetzen und ihre Strategien mit der Geschwindigkeit der sozialen Netzwerke zu verbessern. Dash Hudson geht noch einen Schritt weiter, indem es die Leistung von Fotos und Videos vorhersagt, Trends analysiert und das Markenwachstum in sozialen Medien, Unterhaltungsmedien und E-Commerce-Marketingkanälen beschleunigt. Um mehr über Dash Hudson zu erfahren, klicken Sie bitte hier klicken .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1841970/Dash_Hudson_Inc__Dash_Hudson_s_Product_Tagging_Solution_Empowers.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1841971/Dash_Hudson_Inc__Dash_Hudson_s_Product_Tagging_Solution_Empowers.jpg

