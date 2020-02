De afwezige directeur: 1 op de 5 medewerkers heeft geen contact met CEO

UTRECHT, Nederland, 10 februari 2020 /PRNewswire/ -- Een vijfde van de medewerkers (21%) heeft nog nooit contact gehad met zijn algemeen directeur. Dat blijkt uit onderzoek van Unit4 onder 251 Nederlandse werknemers. Van de ondervraagden, die geen leidinggevende functie hebben, heeft maar de helft van de medewerkers hun CEO wel eens een-op-een ontmoet.

Dat de directeur voor velen een afwezig gezicht is, wordt onderstreept door de onderzoeksresultaten. Van de medewerkers zonder managementtaken had slechts 36 procent wel eens een meeting met de directeur. Slechts 31 procent gaf aan af en toe een bedrijfsbrede e-mail van hem of haar te hebben ontvangen. Dit benadrukt dat CEO's nog veel meer kunnen doen om personeel bij de bedrijfsvoering te betrekken. Zelfs met het versturen van een eenvoudige e-mail valt namelijk veel winst te behalen als het gaat om medewerkersbetrokkenheid.

Het gebrek aan contact tussen de directeur en zijn personeel is dan ook een gemiste kans. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat maar de helft (49%) van de ondervraagden het eens is met de visie van hun CEO. Een groot deel van de medewerkers (39%) zou graag zien dat de directeur zich meer uitspreekt over maatschappelijke kwesties. Politiek blijkt daarentegen een gevoeliger onderwerp: hoewel 29 procent wil dat hun CEO hier uitspraken over doet, is dit voor een derde van de ondervraagden not done.

Mike Ettling, CEO van Unit4, licht toe: "Vandaag de dag hebben we een nieuw bestuurslid in bedrijven: de afwezige directeur. Dat is een directeur die zich niet bezighoudt met zijn personeel en hen niet betrekt in de besluitvorming over het bedrijf. Dit staat haaks op de manier waarop de samenleving zich heeft ontwikkeld, we zijn namelijk altijd en overal connected met onze omgeving. Desondanks zijn directies vaak niet met hun personeel verbonden. Dit moet veranderen, en snel."

Michel Visser, Global Director People Operations & Enablement bij Unit4, vult aan: "Een bedrijf bestuur je niet alleen. Wanneer CEO's geen band hebben met hun personeel, voelen medewerkers zich minder betrokken. Dat kan leiden tot een lagere productiviteit en zelfs negatieve bedrijfsresultaten. Mensen willen zich betrokken voelen bij degene die richting geeft aan het bedrijf, begrijpen waar het bedrijf naartoe gaat en worden erkend voor hun bijdrage daaraan. Directies moeten dan ook veranderen wanneer ze effectiever leiding willen geven."

"Een ouderwetse managementmentaliteit past niet in onze tijd en moet worden vermeden als we personeel willen stimuleren. Door effectief gebruik te maken van technologie kunnen we dat eenvoudig veranderen, zodat medewerkers zich verbonden en betrokken voelen en het gevoel hebben te worden gezien", sluit Mike Ettling af.

