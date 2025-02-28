De nouveaux investissements pour aider les Néo-Brunswickois à réduire leurs factures d'énergie tout en restant au chaud

FREDERICTON, NB, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Les propriétaires du Nouveau-Brunswick ont besoin de systèmes de chauffage et de climatisation efficaces pour vivre confortablement - et à un coût abordable - dans leur maison. En choisissant un chauffage à la thermopompe plutôt qu'au mazout, un ménage peut économiser des milliers de dollars chaque année sur ses factures d'énergie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement du Canada aide les propriétaires canadiens à tirer parti de ces avantages dans le cadre du programme Conversion abordable du mazout à la thermopompe (CAMT), qui atténue grandement le coût de l'adoption d'une thermopompe.

Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui qu'Énergie NB et le gouvernement fédéral feront équipe pour assurer conjointement la prestation du programme CAMT dans la province, ce qui rendra l'adoption d'une thermopompe encore plus abordable pour les Néo-Brunswickois. À l'appui de cette démarche, Ressources naturelles Canada investit 99,5 millions de dollars en aides financières fédérales, et Environnement et Changement climatique Canada verse 23,8 millions de dollars du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. La députée Atwin était en compagnie de René Legacy, ministre responsable de l'Énergie pour le Nouveau-Brunswick, et de Lori Clark, présidente-directrice générale et dirigeante principale de l'exploitation nucléaire d'Énergie NB.

Dans le cadre du programme CAMT, les ménages à revenu faible et moyen du Nouveau-Brunswick qui chauffent leur maison au mazout peuvent soumettre une demande via le site Web d'Énergie NB pour recevoir des subventions coordonnées du gouvernement du Canada et de la province du Nouveau-Brunswick qui couvrent entièrement le coût d'une conversion standard.

Cette annonce fait du Nouveau-Brunswick la quatrième province de l'Atlantique à conclure une entente de prestation conjointe du programme CAMT, suivant laquelle la province fera équipe avec le gouvernement du Canada pour assurer un traitement ininterrompu des demandes et fournir, à ses résidents, du financement supplémentaire pour l'acquisition de thermopompes. Dans les provinces et territoires visés par des ententes de prestation conjointe, les demandeurs admissibles reçoivent également un paiement anticipé de 250 $ du gouvernement du Canada pour l'acquisition d'une thermopompe. Tous les ménages du Canada atlantique auront désormais accès à ce financement.

Outre cette annonce portant sur l'abordabilité de l'énergie pour les Canadiens des régions de l'Atlantique, le gouvernement du Canada a également annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 5,5 millions de dollars pour l'aménagement d'infrastructures de recharge publiques qui offriront aux propriétaires et conducteurs de véhicules électriques une solution rapide, pratique et abordable de ravitailler leurs voitures. Ces fonds permettront d'installer jusqu'à 42 bornes de recharge au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Les autorités compétentes du Canada unissent leurs efforts pour réduire la consommation énergétique et les factures d'énergie, pour aider les résidents à maintenir des températures confortables et sécuritaires à l'intérieur de leur maison et pour réduire la pollution attribuable à l'énergie, et ce, tout en créant des emplois bien rémunérés en réponse à la demande que génèrent les installations et rénovations de systèmes énergétiques résidentiels. Les Néo-Brunswickois pourront tirer grandement parti de cette nouvelle ronde de collaboration fédérale-provinciale.

Citations

« Aider les Canadiens à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison et à opter pour des véhicules plus écologiques, c'est leur permettre d'économiser de l'argent, de réduire leur consommation énergétique et de diminuer leur empreinte carbone. C'est pourquoi nous bonifions le programme Conversion abordable du mazout à la thermopompe au Nouveau-Brunswick et veillons à ce que les familles puissent bénéficier d'une aide financière pour remplacer leur chauffage au mazout par des thermopompes efficaces. Outre cette annonce, le gouvernement fédéral fait aussi aujourd'hui d'autres investissements dans la recharge de VE en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, et tient ainsi sa promesse en matière d'abordabilité du coût de la vie pour les citoyens du Canada atlantique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les thermopompes sont l'une des solutions les plus économiques pour le chauffage résidentiel. Par des programmes comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notre gouvernement tâche de rendre les thermopompes plus abordables d'un bout à l'autre du pays, ce qui aidera à continuer sur la lancée de notre progrès historique : des émissions ramenées à leur niveau le plus bas en 27 ans sans compromettre la croissance économique. Grâce à ce nouvel accord, les ménages à faible revenu du Nouveau-Brunswick auront maintenant accès à des systèmes de chauffage abordables pour rester au chaud, réduire leur consommation d'énergie durant l'hiver et économiser des centaines de dollars chaque année - tout en poursuivant le combat contre les changements climatiques! »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous savons que des ménages au Nouveau-Brunswick ont du mal à payer leurs factures d'énergie, et nous tenons à réduire le coût de la vie. Bon nombre de maisons dans notre province, et partout dans l'Atlantique, sont encore chauffées au mazout. En remplaçant le mazout par une thermopompe, il est possible de chauffer et de climatiser une maison plus efficacement et à moindre coût, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »

L'honorable René Legacy

Ministre des Finances et du Conseil du Trésor et ministre responsable de l'Énergie

« Le but, c'est d'aider notre clientèle, qui nous fait savoir qu'elle s'attend à un coup de main de notre part pour la gestion de la consommation d'énergie. Grâce aux investissements supplémentaires et aux partenariats renforcés avec les gouvernements fédéral et provincial qui ont été annoncés aujourd'hui, nous serons en mesure d'aider plus de Néo-Brunswickois à réduire leur consommation d'énergie et à chauffer leurs maisons plus efficacement, plus rapidement. »

Lori Clark

Présidente-directrice générale et dirigeante principale de l'exploitation nucléaire, Énergie NB

« Le coût de la vie préoccupe tout le monde en ce moment, et le chauffage au mazout coûte cher. En remplaçant le mazout par la thermopompe, on peut économiser des milliers de dollars en frais d'énergie tout en gardant sa maison à une température confortable. Ce financement aidera les ménages néo-brunswickois à faire la transition vers les thermopompes pour économiser leur argent durement gagné tout en protégeant l'environnement. »

Jenica Atwin

Députée de Fredericton

Quelques faits

Le PCAMT a été présenté en novembre 2022 comme un investissement de 250 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau volet de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Les inscriptions préalables ont ouvert en février 2023, et les premières subventions ont été accordées quelques mois plus tard seulement.

les premières subventions ont été accordées quelques mois plus tard seulement. En octobre 2023, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il collaborait avec les provinces et les territoires en vue d'établir des ententes de prestation conjointe qui permettraient notamment : d'accroître le montant que les propriétaires admissibles sont autorisés à demander au programme CAMT pour l'installation d'une thermopompe, montant qui passera ainsi à 15 000 $, auquel s'ajoute une contribution provinciale ou territoriale pouvant atteindre 5 000 $, versée dans le cadre d'une entente de prestation conjointe. de verser un montant anticipé de 250 $ pour les participants admissibles dans le cadre de la Prime canadienne pour la thermopompe.

Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone soutient les initiatives provinciales et territoriales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple le Programme écoénergétique amélioré du Nouveau-Brunswick. Ce programme donne accès à des incitatifs qui permettent aux ménages à faible revenu de la province de remplacer leur chauffage au mazout par une thermopompe et de réduire ainsi leur consommation d'énergie hivernale.

Les thermopompes sont l'un des meilleurs moyens pour les propriétaires d'économiser sur leurs factures énergétiques et de lutter contre les changements climatiques. Les thermopompes sont aussi de deux à trois fois plus efficaces sur le plan énergétique que les autres sources de chauffage résidentiel électrique. Les propriétaires réalisent donc de plus grandes économies et réduisent leur demande énergétique à l'égard des services publics et des réseaux électriques.

En moyenne, un ménage participant au PCAMT économise 1 337 $ par année en coûts énergétiques et réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 2,78 tonnes.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a affecté plus de 1,2 milliard de dollars pour soutenir le déploiement d'un plus grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques au pays. On dénombre plus de 32 000 bornes de recharge accessibles au public à plus de 12 000 endroits au Canada .

