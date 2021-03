Des clients plus heureux : Colt DCS choisit l'UPS de Huawei

SHENZHEN, Chine, 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- 500 millions de mises à jour de statut, 300 milliards de courriels et 5 milliards de points de recherches pour en venir à la vérité : la grande ère des données est déjà là. Bien évidemment, les centres de données sont au cœur de l'activité numérique et sont aujourd'hui plus importants que jamais : en termes simples, le cloud repose entièrement sur les données. En conséquence, les fournisseurs qui conçoivent, construisent et font fonctionner les centres de données sont souvent considérer comme le « battement de cœur » de la révolution numérique.

Colt DCS : Se concentrer sur l'expérience Client

Colt Data Centre Services (Colt DCS) est un fournisseur international de solutions de centres de données à très grande échelle, avec de nombreux sites, situés partout en Europe et en Asie-Pacifique (APAC)

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, Colt DCS a longtemps été un partenaire de confiance pour certaines des plus grandes et prospères entreprises au monde.

Les sites à très grande échelle de Colt DCS, construits dans certaines des plus grandes villes métropolitaines, sont parfaitement positionnés pour répondre aux besoins de connectivité des clients, que ce soit pour accéder à d'autres centre de données hautement connectés à proximité, fournir des itinéraires vers les opérateurs clés disponibles, ou accéder à divers itinéraires pour la fibre pour obtenir les meilleures connexions à la fibre.

Colt DCS est 100 % neutre en ce qui concerne les opérateurs, le cloud et les échanges Internet, ce qui permet aux clients de profiter d'économies plus importantes, d'une redondance améliorée, d'une disponibilité optimale et d'un accès multiclouds disponibles sur demande.

Grâce à la capacité de répondre aux exigences en termes de capacité et de puissance, les clients de Colt DCS ont la possibilité d'augmenter ou de réduire la taille, à mesure que leur infrastructure informatique (IT) doit évoluer en fonction de la demande.

Colt DCS s'efforce également d'être responsable sur le plan économique et social, en utilisant dès que possible l'énergie renouvelable pour alimenter beaucoup de ses centres de données à très grande échelles, proposant alors aux clients les offres les plus rentables et fiables, mais aussi en soutenant leurs objectifs durables.

Avec son offre complète, du conseil, à la conception et construction en passant par les services de gestion des opérations et post-projet, l'objectif de Colt DCS est d'être l'opérateur de centres de données le plus axé sur le client et celui auquel les clients font le plus confiance.

Huawei : Un partenaire important de Colt DCS

Huawei, une entreprise internationale également axée sur le client, a une expérience complète dans le domaine des centres de données. En 2017, Colt DCS a coopéré pour la première fois avec Huawei sur son centre de données au Nord de Londres. Dès lors, Colt DCS a créé un partenariat solide avec Huawei, lui permettant ainsi de participer à de nombreux projets de centres de données au Royaume-Uni, au Japon, aux Pays-Bas et en Suisse. La série de produits UPS5000 de Huawei et d'autres solutions partenaire de Colt DCS ont été adoptés pour aider à fournir près de 100 MVA au total.

L'alimentation sans interruption (UPS) modulaire de Huawei est stable, efficace et fiable, ce qui assure la livraison à temps des projets. De plus, les Opérations et l'Entretien (O&M) sont simplifiées, n'impliquant que le remplacement en ligne des modules défectueux, ce qui s'avère très important en cette période de pandémie de COVID-19, quand une réduction des contacts physiques est nécessaire. Huawei dispose de beaucoup de produits à la pointe de la technologie faisant partie intégrante de ses solutions UPS, tels que les batteries intelligentes au lithium-ion, le contrôle de la température et les systèmes de gestion qui peuvent apporter une plus grande valeur aux clients.

Perspectives d'avenir

Colt DCS ne cesse de développer ses solutions de centres de données à très grande échelle à travers l'Europe et l'APAC, grâce la croissance mondiale des technologies axées sur les données, le trafic mobile et l'informatique en nuage.

Colt DCS essaie de répondre aux exigences en termes de capacité, de sécurité et environnementales de ses clients de centres de données à très grande échelle, y compris Huawei et continuera de travailler avec divers partenaires pour poursuivre son objectif centré sur le client et créer plus de valeurs pour les utilisateurs finaux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/isp/2021/colt-dcs-huawei-ups

SOURCE Huawei