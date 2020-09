Descartes participa do evento Logística do Futuro

SÃO PAULO, 8 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Descartes, empresa que oferece soluções de logística e supply chain management baseadas em cloud computing, participará do evento logística do futuro que será realizado nos dias 09 e 10 de setembro. Outros nomes do segmento também marcam presença, dentre eles, Mercado Livre, Natura e BNDES.

Diversos temas serão discutidos no feira de negócios, como por exemplo, impactos macroeconômicos, transformação digital, cooperação em cadeias de suprimentos e o futuro do e-commerce.

A Descartes estará presente com o VP Sales & Customer Support Latam, Gustavo Montes, no painel que discute as diferentes soluções e adequações à nova realidade de exigência de serviços logísticos: mais eficiência, mais limpa, menos trivial. Ele ocorre no dia 10 de setembro (quinta-feira) às 12:40hs e conta com as seguintes participações: Thiago Cordeiro (CEO da Goodstorage), Filipe Barros (Supply Chain da e-UB Unilever Brasil), Rodrigo Oliveira (CEO da Green Minning) e o Moderador, Marcos Mello, (Sócio-Diretor da SCAMBO).

"Participar do evento Logística do Futuro revela a importância que o Brasil representa para a nossa empresa. Evidenciar as nossas soluções e como estamos beneficiando o mercado é fundamental. A tecnologia é um aliado essencial para o segmento de logística e vamos apresentar como ela pode ser benéfica para o momento incerto que vivemos", revela Gustavo Montes, VP Sales & Customer Support Latam da Descartes.

Além disso, no final de cada dia do evento, a Descartes, realizará um webinar com temas sobre o futuro da logística no Brasil, apresentação de serviços e como o mercado está reagindo em detrimento da COVID-19.

No dia 09 (quarta-feira) o assunto será: Como reduzir o impacto do Coronavírus no Supply Chain. A apresentação será feita por Patricia Bianco, responsável pela área de Inteligência de marketing internacional da Descartes. O registro pode ser feito através do link: https://register.gotowebinar.com/register/8837569209170679568

No dia 10 de setembro (quinta-feira), Helen Abdu, responsável pela parte de inteligência de mercado internacional na Descartes, vai discorrer sobre o tema: A solução para 10 problemas habituais em e-commerce. Para participar do webinar, basta acessar o link a seguir: https://register.gotowebinar.com/register/5238880845599577360

Evento:

Site: https://logisticadofuturo.com.br/agenda/

Data: 09 e 10 de Setembro

Webinar Descartes

Dia 09 - https://register.gotowebinar.com/register/8837569209170679568

Dia 10 - https://register.gotowebinar.com/register/5238880845599577360

FONTE Descartes

SOURCE Descartes