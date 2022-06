Desenvolvimento emocional pela arte no tratamento de pacientes psiquiátricos é analisada em duas novas obras

Uma dessas experiências foi realizada com o renomado artista plástico Egas Francisco, um dos maiores pintores brasileiros, durante sessões de terapia, descritas em detalhes no livro O Primordial no Homem Moderno, da Zagodoni Editora, que será lançado em 30 de junho, no Espaço Cultural da Zagodoni, Café com Leitura, (Rua Oscar Freire, 2284, Pinheiros).

O livro mostra como os especialistas auxiliaram no desenvolvimento do artista, em depressão profunda, na busca pelo primordial, "a energia básica da vida". "Ele vivenciava um vazio existencial e raramente se manifestava por palavras durante a terapia, mas por esboços e desenhos multicoloridos. Com isso, conseguiu reconstruir seu mundo emocional", analisa Isac Karniol, professor titular do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). "A arte traz por meio de outras formas de linguagem as emoções e sentimentos necessários para o ser humano continuar se desenvolvendo. Somente a razão desenvolvida não é suficiente para atingirmos novas evoluções", completa Patricia Karniol.

A obra traz documentos inéditos dos cerca de 500 desenhos produzidos por Egas durante os dois anos de sessões de terapia. Todos nasceram da relação entre paciente e terapeuta. "As produções feitas durante as sessões vem carregadas de espontaneidade e diferenciam-se das obras elaboradas nos ateliês, onde a presença da razão é mais marcante."

Bullying e seus alvos

Outro exemplo desse tipo de abordagem está contido em outra obra da dupla de especialistas, em conjunto com a pedagoga Robinéia da Costa Seraphim, que também será lançada em 30 de junho, no Espaço Cultural da Zagodoni: Bullying, Quem são os Alvos?, da Editora CRV. O livro traz a história de um adolescente do ensino público, que sofria sistematicamente bullying na escola e tinha dificuldades de relacionamentos com os professores e colegas. Por meio da interpretação de seus desenhos, a professora Rubinéia percebeu que podia estabelecer uma comunicação mais próxima com o aluno. Seus desenhos, que podem ser observados na obra, expressavam suas angústias particulares e muitas vezes até mesmo a morte.

"Com o sofrimento, ele chegou a planejar comprar uma arma para se vingar daqueles que o maltratavam", ressalta Patrícia Karniol, especialista em psicanálise pela Universidade de São Paulo (USP). O benefício obtido durante o tratamento foi evidente. "Ele voltou a estudar e se reconstituiu emocionalmente, conseguindo direcionar até mesmo sua vida profissional", conclui a psicanalista.

A história do adolescente Seven (nome fictício), que teve a vida renovada pela ação da professora e dos especialistas, será contada também em um documentário: Arte, Ciência e um Divã, que será lançado em breve.

