Dia da Mulher: Ana Paula Vitelli é a primeira Presidente mulher da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil e lidera a entidade há 3 anos

Executiva também é autora do livro ''O livro A Mulher (In)visível: vida, trabalho, caminhos e escolhas'', fruto de doutorado pela FGV-SP

SAO PAULO, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Neste dia Internacional da Mulher, é destaque a liderança de Ana Paula Vitelli à frente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria Britânica. Eleita em 2020, em meio aos desafios da pandemia, e reeleita para novo biênio em 2022, Ana Paula é graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e com mestrado e doutorado pela mesma instituição.

A presidente da Britcham soma uma trajetória de 20 anos no segmento de educação executiva, e já atuou como diretora regional da Universidade de Manchester para Brasil e América do Sul e associada sênior na Blue Management Institute, em programas de desenvolvimento de liderança para executivos. Além disso, lecionou em instituições como FGV-SP e Alliance Manchester Business School.

Vitelli também lançou, em 2022, via Editora Appris, o livro ''O livro A Mulher (In)visível: vida, trabalho, caminhos e escolhas'', que é fruto de um estudo de doutorado pela FGV-SP com 42 mulheres gerentes e que explora aspectos relacionados à mulher no âmbito do trabalho.

O estudo revelou a ideia do desaparecimento simbólico das mulheres, que envolve a fragmentação e fragilização de sua identidade, revelando a pressão que o gênero feminino sofre em posições de gestão intermediária nas empresas. No caso dessas mulheres, esse aperto se soma às questões da casa, do espaço doméstico e das emoções. A obra conclui que como resposta a esse desaparecimento, a mulher estabelece limites à sua trajetória profissional, indicando uma outra perspectiva para se compreender o fenômeno do ''teto de vidro'' nas organizações, no que tange às barreiras enfrentadas pelas mulheres no mundo do trabalho.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2016522/Camara_Britanica_Dia_da_Mulher.jpg

FONTE Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil

SOURCE Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil