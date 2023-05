Dia das Mães 2023: brasileiros se planejam para gastar mais que no ano passado

Segundo pesquisa realizada pela Mobiuspace, 89,1% das pessoas que pretendem comprar presentes devem gastar mais do que na mesma data em 2022

BELO HORIZONTE, Brasil, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Principal data do comércio no primeiro semestre, o Dia das Mães de 2023 deve ter um grande crescimento em relação ao ano passado. Segundo pesquisa da Abrasce, a expectativa é que mais de R$ 5,3 bilhões em faturamento sejam inseridos na economia brasileira.

Um estudo feito pela Mobiuspace, chamado de "Tendências de Consumo para o Dia Das Mães 2023", ouviu mais de seis mil usuários dos seu aplicativo Lark Player e confirma a tendência. O levantamento aponta que 62,8% das pessoas ouvidas na pesquisa planejam fazer compras este ano e, dentre os compradores, 89,1% das pessoas quer investir mais do que no ano passado.

As categorias de consumo que mais estão atraindo o interesse dos consumidores, segundo a pesquisa, são roupas e sapatos, produtos de beleza e flores e jóias. 41% dos usuários do Lark Player disseram que devem focar em roupas e sapatos na hora da escolha do presente. No entanto, o maior gasto médio deve ser em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, onde 34,6% das pessoas est ão dispostas a gastar R$ 500,00 ou mais.

O aumento no valor dos presentes se dá por um motivo muito claro: a busca por qualidade. Um terço das pessoas que responderam a pesquisa apontaram esse como o principal fator na hora de escolher o que levar. O outro fator apontado pelos usuários - frete grátis e entrega rápida - deixa claro uma outra tendência dos brasileiros: o aumento na busca por compras online.

Cerca de 42,5% das pessoas pretendem comprar sem sair de casa, um número 7% maior do que em 2022. Além disso, 32,3% das pessoas pretendem utilizar alguma forma online para realizar seus pagamentos, um aumento considerável versus os 18,6% que disseram que iriam optar pela modalidade na pesquisa realizada pela Mobiuspace sobre a Black Friday, no fim do ano passado.

