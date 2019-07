Dica de investimento em bitcoins publicada por Pablo Borges nas redes sociais rende mais de mil dólares por moeda em 24 horas

SÃO PAULO, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Com avanços tecnológicos nos mais diversos seguimentos, muitos brasileiros mergulham na internet em busca de dicas para ganhar dinheiro. Entre os possíveis caminhos está o mercado de investimentos, sobretudo com o bitcoin, criptomoeda mais conhecida e que já tem mais de dez anos.

Fundador da E-Price Capital, empresa líder no ramo, Pablo Borges é uma das principais autoridades do país no assunto. Com um sistema otimizado de trading e execução eficiente na bolsa, ele resolveu compartilhar conhecimento de forma gratuita em seu Instagram.

"Gosto muito de ajudar as pessoas a entrar nesse mercado, que pode mudar vidas. Além disso, acho importante ampliar o alcance e aceitação da criptomoeda no Brasil. Mesmo tendo 10 anos, o bitcoin ainda tem muita margem de crescimento no país", pontua o empresário.

No seu perfil, Pablo Borges dá boas dicas aos seus mais de 18 mil seguidores. No último domingo, por exemplo, uma posição sugerida pelo especialista rendeu mais de mil dólares por moeda – atualmente, cabe destacar, um bitcoin equivale a mais de R$ 48 mil.

"Em questão de 24 horas, uma posição comprada e indicada por mim deu os resultados esperados. É bacana demais saber que posso ajudar as pessoas e ver gente cada vez mais motivada em entrar para esse mercado", completou.

De olho no futuro, o empresário já estuda os próximos passos. Além de seguir dando dicas rentáveis a quem o acompanha nas redes, o objetivo é ingressas também no mercado de ações e futuro, mantendo o ritmo de otimização de dados aplicado com as criptomoedas.

