Die Kategorie Geschenke & Dekorationen auf der 136. Kantonalen Messe spiegelt die nachhaltige Innovation für festliche Produkte wider

GUANGZHOU, China, 27. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Kategorie Geschenke und Dekorationen auf der 136. Canton Fair hat eine beachtliche Ausstellungsfläche von über 190.000 Quadratmetern mit 9.372 Ständen von 3.792 teilnehmenden Ausstellern präsentiert. Die Messe fördert weiterhin Möglichkeiten für Wachstum und Innovation, indem sie Einkäufern die Möglichkeit bietet, aus einer Hand einzukaufen, und die Vernetzung der gesamten Lieferkette fördert.

Mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit haben die Aussteller dieser Messe intelligente Dekorationen und die breite Verwendung umweltfreundlicher Materialien vorgestellt, was das Engagement der Kanton-Messe für Produktinnovation und Nachhaltigkeit unterstreicht.

Aussteller der Canton Fair setzen auf ein nachhaltiges und innovatives Weihnachtsfest

Transworld (Anshan) Inc. ist ein führender Hersteller und Händler, der sich auf Kunsthandwerk, Heimdekoration und Gartendekoration spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über internationale Zertifizierungen wie BSCI und FSC und hat an den letzten 30 Veranstaltungen der Canton Fair teilgenommen. "Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Produkte auf der Canton Fair den internationalen Einkäufern vorzustellen", sagte General Manager Ileen Liu. "Wir bringen jedes Jahr neue Produkte auf den Markt und sind führend bei der Innovation im Bereich des nachhaltigen Handwerks, indem wir wiederverwendbare Materialien und Produkte einführen, darunter künstliche Schilfbäume, die umweltfreundlich sind und dennoch eine festliche Atmosphäre vermitteln. Wir bieten auch saisonale Artikel an, die aus simulierten Materialien hergestellt werden und das Thema der wechselnden Jahreszeiten mit umweltfreundlichen Prinzipien verkörpern.

Fujian Eagle Gifts Cultural Creative Co. Ltd. ist ein führendes Exportunternehmen, das sich auf Festtags- und Heimdekorationen spezialisiert hat. Zhang Congfa, Production VP von Eagle Gifts Cultural Creative erklärte: "Wir haben unsere Gesamtausstellungsfläche für diese Session der Kanton-Messe erweitert und mehrere Stände eingerichtet, die unsere drei Produktkategorien präsentieren: kreative dekorative Gemälde, Kunsthandwerk und Weihnachtsdekorationen". Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Guangdong Eagle Gifts Arts & Crafts Co. Ltd. konzentriert sich auf die Produktinnovation von Weihnachtsschmuck und hat 1.882 neue Produkte auf den Markt gebracht, von denen 73 Patente für das äußere Design besitzen. Der neu herausgegebene Weihnachtsschmuck, der acht Patente besitzt, verwendet biologisch abbaubares Material und Quarzsand, um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten. Darüber hinaus werden fortschrittliche UV-Drucktechnologie und umweltfreundliche Materialien eingesetzt, die den europäischen Normen entsprechen. In der Zwischenzeit bietet das Unternehmen auch patentierte Halloween- und andere festliche Produkte an, die im Einzelhandel beliebt sind.

In der Bandindustrie für Geschenkverpackungen ist die ökologische Nachhaltigkeit ebenfalls zu einem Schwerpunkt für die Unternehmen geworden. Mit 19 Patenten unterstreicht Weifang Fengyuan Ribbon Co., Ltd, ein Unternehmen, das in den Jahren 2023-2024 einen bedeutenden Anteil des Marktes für recyceltes Polyethylenterephthalat (RPET) einnehmen wird, sein Engagement für grünes Material durch die Einführung von RPET-Bändern aus recycelten Plastikflaschen in seinem Angebot. Durch die Herstellung dieser innovativen RPET-Bänder wird der Erdölverbrauch gesenkt, wodurch 6 Tonnen Erdöl pro Tonne Bandstoff eingespart werden.

Chinesische Unternehmen konzentrieren sich proaktiv auf umweltfreundliche und kohlenstoffarme Forschung und Entwicklung und stellen auf der Canton Fair eine wachsende Zahl grüner und nachhaltiger Produkte vor. Weitere Informationen zur Canton Fair finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US.

