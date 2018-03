Die Sechste Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo, die führende Landwirtschaftsmesse in Westchina

CHENGDU, China, 23. März 2018 /PRNewswire/ -- Die Sechste International Urban Modern Agricultural Expo (IUMAE) findet vom 25. ‑ 28. April 2018 in Chengdu statt. Die von der Chengdu New East Exhibition Co. Ltd. geplante und veranstaltete und von der Union of International Fairs (UFI) bereits zertifizierte Messe hat sich in den vergangenen 5 Jahren zu einer umfassenden landwirtschaftlichen Veranstaltung mit dem größten Einfluss und großer Aufmerksamkeit der Branche in Westchina entwickelt. Sie bietet landwirtschaftlichen Unternehmen aus dem In- und Ausland, die Handels- und Kooperationsmöglichkeiten mit dem westlichen Markt suchen und erweitern wollen, eine professionelle Ausstellungs- und Austauschplattform.