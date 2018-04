Digital House inaugura sede em São Paulo para formar geração de profissionais digitais

A escola de programação visa formar uma nova geração de profissionais digitais, plenamente capacitados a realizar as tarefas exigidas pelo mercado de trabalho, seja como funcionário, freelancer ou empreendedor. Os cursos de formação têm foco na prática e duração de cinco meses.

Por isso, as aulas são realizadas com professores e especialistas do mercado. As turmas contam com um computador para cada aluno em 100% do tempo.

"É com grande prazer que abrimos nossas portas para dar início aos primeiros cursos da Digital House no Brasil. Nosso principal objetivo é formar profissionais para a nova economia", diz Carlos Alberto Júlio, CEO da Digital House Brasil.

A proposta é que a escola seja um hub digital de integração e interação entre alunos e mercado de trabalho. Seu campus segue o conceito dos centros mais inovadores do mundo: espaços amplos, áreas de co-working e co-learning e tecnologia de ponta. Nesses ambientes, os alunos poderão contar com um professor e um assistente para tirar dúvidas e trabalhar em projetos.

Os interessados em aproveitar as chances no mercado de tecnologia devem investir em capacitação de qualidade. A Digital House, por exemplo, oferece o curso Mobile Android, que capacita pessoas que jamais tiveram contato com programação a criarem seus próprios apps no sistema operacional mais popular do mercado, adotado por cerca de 80% dos celulares.

"Os alunos aprendem conteúdos teóricos de programação e design e colocam em prática em um projeto desenvolvido paralelamente ao curso. Ao final de cinco meses, os participantes produzem aplicativos que são publicados na Play Store", explica Victor Caldas, professor de Mobile Android da Digital House, que participou do desenvolvimento de apps de grandes empresas, como o Itaú.

Serviço:

Início das aulas: 16 de abril

Endereço: Av. Dr. Cardoso de Melo, 90, das 8h às 22h30

Telefone: (11) 4858-4000

FONTE Digital House

