Disneyland Resort Celebrar por Primera Vez en su Historia Pixar Fest, por Tiempo Limitado ahora hasta el 3 de septiembre de 2018

Por primera vez en su historia, Pixar Fest presenta algunas de las historias y personajes más entrañables de Pixar Animation Studios en nuevas y excitantes maneras en Disneyland Park como en Disney California Adventure Park y por todo el Resort. Películas de Disney•Pixar como "Toy Story", "Coco", "Monsters, Inc." y "Up" cobran vida en un nuevo espectáculo nocturno de fuegos artificiales, el regreso de dos desfiles favoritos del público con sorpresas novedosas al más puro estilo Pixar, nueva decoración, atmósfera de puro entretenimiento, comida y bebida especialmente preparada para la ocasión y mercancía exclusiva a la venta.

El nuevo espectáculo multi-media de fuegos artificiales, "Together Forever – A Pixar Nighttime Spectacular", celebrará las historias de Pixar a través de sus décadas de existencia mientras los cielos de Disneyland se iluminan, permitiendo a los visitantes conectarse con sus personajes que ya conocen y adoran. Junto a los impresionantes efectos de pirotecnia y música memorable, una historia emotiva celebra el tema de la amistad, un concepto siempre presente en la animación de Pixar. Visitantes descubrirán momentos favoritos de las 19 películas de Pixar, incluyendo Buzz Lightyear y la casa de Carl Fredricksen de la película "Up" sobrevolando el Castillo de la Bella Durmiente.

Por primera vez, el desfile "Pixar Play Parade" se abre camino por Disneyland Park, y está siendo liderado por alguien completamente nuevo. El desfile empieza igual que todos los filmes de Pixar: con una aparición de la icónica lámpara de Pixar, estrella del cortometraje "Luxo Jr.". También, un nuevo elemento se unen al desfile los personajes del entrañable filme de Pixar, "Up". El valiente explorador Russell aparecerá junto a Kevin, el colorido pájaro sin plumas. Carl Fredricksen y Dug les siguen a continuación, rodeados de vegetación verde y los pollitos acurrucados, con la casa atada de Carl volando por encima de todos. "Inside Out" también se une a "Pixar Play Parade", con Joy (Alegría) y Sadness (Tristeza) ubicadas encima de burbujas de recuerdos a todo color, dispuestas a embarcarse en el vagón-cohete de Bing Bong, con el mismísimo Bing Bong animándolas.

El desfile "Paint the Night" también regresa, y esta vez los visitantes disfrutaran de más de 1 millones de luces LED brillantes y sus melodías contagiosas harán acto de presencia en Disney California Adventure. "Paint the Night" está protagonizado por estrellas de, entre otras, las películas de Disney•Pixar "Toy Story", "Monsters, Inc." y "Cars". Y en junio, el espectacular show nocturno añade aún más diversión Pixar con la incorporación de una carroza nueva y vigorizante inspirada en "The Incredibles". Mr. Incredible, Mrs. Incredible y Frozone darán muestra una vez más de su impresionante súper heroísmo cuando deben enfrentarse a su nueva amenaza y rival, el Underminer. Violet, Dash y Jack-Jack también hacen muestra de sus poderes únicos de formas nuevas y sorprendentes, gracias al empleo de una tecnología visual dinámica e innovadora. Al igual que otros elementos de este desfile espectacular, esta nueva carroza cobrará vida a través de una serie de efectos de iluminación LED deslumbrantes, nuevos elementos musicales y efectos "pop-art" basados en el estilo visual de las películas, inspiradas en el estilo modernista de mediados del siglo 20.

Una colección de cortometrajes de Pixar se proyecta en el Sunset Showcase Theater en Disney California Adventure. Incluye títulos favoritos de las audiencias como "For the Birds" y "LAVA". Los cortos se proyectarán en rotación durante la celebración

En Paradise Gardens, los visitantes podrán deleitarse con los sonidos de TripleDent Gum presents The Pixarmonic Orchestra. Esta banda alegre que cuenta con siete miembros interpreta un divertido repertorio de canciones de los filmes de Disney•Pixar con instrumentos poco convencionales como cencerros, silbatos, reclamos (silbatos para patos), sirenas y la flauta de émbolo. Los visitantes también conocerán a sus personajes favoritos de Pixar por el parque.

Versiones especiales de "You've Got a Friend in Me" del filme "Toy Story" serán interpretados por la Disneyland Band, así como por más talentos musicales, como los Straw Hatters, Dapper Dans, Main Street Piano Player, Royal Street Bachelors y Jambalaya Jazz Band. Los Straw Hatters también interpretarán una rendición de "Married Life" de "Up", junto con los Royal Street Bachelors, quienes también incluirán en su repertorio "If I Didn't Have You" de "Monsters, Inc.".

Desde el 8 de junio, The Pixar Pals Dance Party en Tomorrowland Terrace hará que todos los visitantes de todas las edades se combinen, se mezclen y bailen con sus personajes favoritos de Pixar. Además de disfrutar de la música, los y las visitantes podrán conocer a personajes de Pixar como Russell, Dug, Woody, Jessie, el Ejército de Soldados Verdes y muchos más.

Aquellos visitantes que deseen convertirse entrar en personaje de Pixar con el fin de celebrar la amistad, podrán lucir un brazalete exclusivo y encantador creado para el Pixar Fest y que forma parte de los productos a la venta. Estará disponible en varias opciones y una variedad de amuletos que los visitantes pueden mezclar y emparejar para ellos y ellas mismas, amigos y amigas o familiares.

Todos estos cambios emocionantes se unen a las atracciones y entretenimiento ya existentes en ambos parques que ya incluyen algunos de los personajes favoritos de Pixar como Buzz Lightyear Astro Blasters and Finding Nemo Submarine Voyage en Disneyland, y Cars Land y Turtle Talk with Crush en Disney California Adventure.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Centro Downtown Disney, que ofrece experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.

Acerca de Pixar Animation Studios

Pixar Animation Studios, una compañía subsidiaria y propiedad de The Walt Disney Company, es un estudio ganador del Premio de la Academia, o Academy Award®, con instalaciones y prestaciones técnicas, creativas y de producción de primera categoría en el arte de la animación por computadora. El estudio, enclavado en el norte de California, ha creado algunos de los filmes animados más exitosos y amados de todos los tiempos, incluyendo "Toy Story", "Monsters, Inc.", "Cars", "The Incredibles", "Ratatouille", "WALL•E", "Up", "Toy Story 3", "Brave", "Inside Out" y "Coco". Sus películas han recibido 32 Premios de la Academia, o Academy Awards® y, hasta la fecha, han recaudado más de $11,000 millones en la taquilla mundial. "Incredibles 2", el filme número 20 de Pixar, se estrena en cines el 15 de junio de 2018.

