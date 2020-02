DJ Guuga participa do BBQ Mix - o maior churrasco do mundo

GOIÂNIA, Brasil, 20 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- DJ Guuga, um dos nomes mais requisitados do momento dentro do universo do funk, brilhou no palco do BBQ Mix, ao lado de grandes nomes do sertanejo.

A primeira edição do evento, que aconteceu no último domingo (16), no Estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, entrou para o Guinness World Records, como o evento com maior quantidade de porções de churrasco oferecidas.