Dotés de 8 processeurs graphiques NVIDIA Tesla V100 avec NVLink, les nouveaux systèmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique à accroissement d'échelle de Supermicro offrent de meilleures performances et une plus grande densité système

Pour une accélération maximale d'applications hautement parallèles comme l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage profond, les voitures autonomes, les villes intelligentes, les soins de santé, les mégadonnées, l'informatique à haute performance, la réalité virtuelle, etc., le nouveau système 4U de Supermicro doté de la technologie d'interconnexion NVIDIA NVLink™ de prochaine génération est optimisé pour des performances maximales. SuperServer 4029GP-TVRT prend en charge huit accélérateurs GPU NVIDIA Tesla V100 32GB SXM2 avec une largeur de bande « GPU à GPU » maximale pour des applications en grappes et d'hyperéchelle. Intégrant la toute dernière technologie NVIDIA NVLink avec une largeur de bande de plus de cinq fois supérieure au PCI-E 3.0, ce système présente des zones thermiques GPU et CPU indépendantes afin de garantir des performances et une stabilité irréprochables face aux charges de travail les plus exigeantes.

« Lors de premiers tests de performance en interne, notre système 4029GP-TVRT a pu réaliser 5 188 images par seconde sur ResNet-50 et 3 709 images par seconde avec des charges de travail InceptionV3 », explique Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Nous constatons également des gains de performance très impressionnants et pratiquement linéaires lorsque l'on passe à plusieurs systèmes faisant appel à GPU Direct RDMA. Du fait que nos toutes dernières innovations intègrent les nouveaux GPU NVIDIA V100 32GB PCI-E et V100 32GB SXM2 avec deux fois plus de mémoire dans des systèmes 1U et 4U optimisés pour les performances avec NVLink de prochaine génération, nos clients peuvent accélérer leurs applications et innovations pour aider à résoudre les problèmes les plus complexes et les plus difficiles au monde. »

« Les clients en entreprise bénéficieront d'un nouveau niveau d'efficience de calcul grâce aux serveurs haute densité de Supermicro pour les GPU de centres de données NVIDIA Tesla V100 32GB », ajoute Ian Buck, vice-président et directeur général de l'informatique accélérée chez NVIDIA. « Avec deux fois plus de mémoire avec V100, on obtient des résultats de 50 pour cent plus rapides avec des applications complexes d'apprentissage profond et scientifiques, et on améliore la productivité des développeurs en réduisant le besoin d'optimisation de la mémoire. »

« Chez Preferred Networks, nous continuons d'exploiter les serveurs GPU 4U à haute performance de Supermicro afin d'alimenter efficacement nos superordinateurs privés », explique Ryosuke Okuta, directeur de la technologie chez Preferred Networks. « Ces systèmes de pointe sont déjà derrière nos applications actuelles pour les superordinateurs, et nous sommes déjà occupés à déployer les nouveaux systèmes GPU 4U optimisés de Supermicro dotés de GPU NVIDIA Tesla V100 32GB pour nos nouveaux superordinateurs privés à venir. »

Supermicro fait également la démonstration du système 4U SuperServer 4029GR-TRT2 optimisé pour les performances qui peut prendre en charge jusqu'à 10 accélérateurs PCI-E NVIDIA Tesla V100 avec la conception complexe à racine unique innovante et optimisée GPU de Supermicro, qui accroît sensiblement les performances de communication GPU poste à poste. Pour une densité encore plus grande, le SuperServer 1029GQ-TRT prend en charge jusqu'à quatre accélérateurs NVIDIA Tesla V100 PCI-E GPU dans seulement 1U d'espace armoire, et le nouveau SuperServer 1029GQ-TVRT prend en charge quatre accélérateurs GPU NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB dans 1U.

Avec la convergence de l'analytique de mégadonnées et de l'apprentissage automatique, les toutes dernières architectures GPU NVIDIA, et les algorithmes d'apprentissage automatique améliorés, les applications d'apprentissage profond exigent la puissance de traitement de plusieurs GPU qui doivent communiquer avec efficience et efficacité pour élargir le réseau GPU. Le système GPU à racine unique de Supermicro permet à plusieurs GPU NVIDIA de communiquer efficacement afin de minimiser la latence et de maximiser le rendement tels que mesurés par le NCCL P2PBandwidthTest.

Pour plus d'informations sur les gammes de produits du système GPU Supermicro NVIDIA, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI)

Supermicro® (NASDAQ : SMCI), société innovante de premier plan en matière de technologies de serveur haute performance et haute efficience, est un fournisseur de tout premier plan de serveurs évolués Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, les technologies de l'information d'entreprise, le Hadoop/les mégadonnées, l'informatique haute performance et les systèmes embarqués partout dans le monde. Supermicro s'attache à protéger l'environnement via son programme « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus écologiques et les plus efficientes sur le plan énergétique disponibles sur le marché.

