DuPont Seguridad y Construcción invierte más de $400 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción de Tyvek®

"La demanda global de Tyvek® de DuPont™ continúa creciendo en todo el mundo en nuestros mercados claves", dijo Rose Lee, Presidente, DuPont Seguridad y Construcción. "Este plan de expansión de capacidad, es un paso crítico para hacer crecer el negocio Tyvek®, mantener nuestro liderazgo en los materiales no tejidos y proporcionar a los clientes la innovación que esperan de DuPont."

De acuerdo a cálculos de la industria, los segmentos globales para posibles usos de Tyvek® llegan a varios miles de millones de dólares.

DuPont, líder mundial en tecnologías no tejidas, celebró en 2017 el aniversario número 50 de DuPont™ Tyvek®, un material no tejido único, compuesto 100% de polietileno de alta densidad, que permite nuevas dimensiones de protección y seguridad en una amplia variedad de industrias y aplicaciones. Los segmentos principales incluyen:

Creación de soluciones para empaques, como Tyvek® HomeWrap®, Tyvek® CommercialWrap®, DuPont™ Flashing Systems y Tyvek® Protec™ para crear edificios más cómodos, con mayor eficiencia energética y menos susceptibles al daño por la humedad causada por la acumulación de agua;

Las vestimentas protectoras de Tyvek®, que proporcionan una mayor protección para los trabajadores en aplicaciones industriales y en salas blancas, y para personal de emergencias. Empresas en todo el mundo usan más de 200 millones de vestimentas Tyvek® al año.

Tyvek® para envases médicos, utilizado ampliamente para proteger a los pacientes en ambientes médicos. Desde su introducción a la industria de los dispositivos médicos hace más de 45 años, Tyvek® ha sido reconocido como el estándar de excelencia para los envases de dispositivos estériles.

Tyvek® para gráficos y envases protectores, se utiliza en aplicaciones diversas y especializadas, incluidas las cubiertas de cargamento para fármacos y productos perecederos y como sustrato para sobres, etiquetas, rótulos, carteles, pulseras, mapas e imágenes.

Tyvek® ha tenido un impacto enorme en numerosas industrias, creando nuevas categorías de productos, como cubiertas para casas, que ayudaron a revolucionar la construcción de hogares; estableció nuevos estándares para las vestimentas de protección personal; permitió avances en la tecnología de dispositivos médicos; jugó un rol importante en muchas otras aplicaciones. DuPont, junto con sus clientes, continúa desarrollando nuevos productos Tyvek® para satisfacer las necesidades de un mercado que evoluciona día a día. Los diseñadores de productos de consumo de iluminación, accesorios de moda y vestimentas requieren cada vez más Tyvek® para sus productos, gracias a su durabilidad ligera y su textura.

For Greater Good™, es la marca promesa de DuPont™ Tyvek®. Tyvek® puede proporcionar una barrera protectora de confianza, que la gente necesita para que puedan preocuparse menos y enfocarse en lograr mejores cosas, en hacer el mayor bien posible.

Acerca de DuPont Seguridad y Construcción

DuPont Seguridad y Construcción, una unidad de negocios de la división de Productos Especializados de DowDuPont, es un líder global en productos y soluciones que protegen lo más importante - las personas, las estructuras y el ambiente - y permite a sus clientes ganar a través de capacidades únicas, escala global y marcas Icónicas como Corian®, Kevlar®, Nomex®, Tyvek®, Styrofoam™ y Filmtec®.

Acerca de la división de productos especiales de DowDuPont

Productos Especializados de DowDuPont, división de DowDuPont (NYSE: DWDP), es un líder en la innovación global con materiales, ingredientes y soluciones basados en tecnología para ayudar a transformar las industrias y la vida diaria. Nuestros empleados aplican diversas ciencias y experiencias para ayudar a los clientes a hacer avanzar sus mejores ideas y entregar innovaciones esenciales en mercados clave, incluidos los sectores de electrónica, transportación, edificación y construcción, salud y bienestar, alimentos y seguridad laboral. DowDuPont desea separar la división de Productos Especializados y convertirla en una empresa independiente y con cotización oficial. Puedes encontrar más información en www.dow-dupont.com.

Acerca de DowDuPont™

DowDuPont (NYSE: DWDP) es un grupo financiero compuesto de The Dow Chemical Company y DuPont con el objetivo de formar empresas con cotización oficial fuertes e independientes en los sectores de agricultura, ciencias de material y productos especiales, que serán líderes en sus industrias respectivas mediante innovaciones productivas basadas en ciencia para satisfacer las necesidades de los clientes y ayudar a resolver desafíos globales. Para obtener más información, visítanos en www.dow-dupont.com.

Declaración cautelaria acerca de declaraciones anticipadas

Esta comunicación contiene "declaraciones anticipadas" según el significado de las leyes de seguridad federales, incluida la Sección 27A de la Ley de valores de 1933, y sus enmiendas, y la Sección 21E de la Ley de bolsas de valores de 1934, y sus enmiendas. en este contexto, las declaraciones anticipadas suelen abordar futuros rendimientos de negocios y financieros y condiciones financieras y suelen contener palabras como "esperar", "anticipar", "pretender", "planear", "creer", "buscar", "ver", "hará", "haría" "apuntar a" y expresiones similares y variaciones o versiones negativas de estas palabras.

El 11 de diciembre de 2015, The Dow Chemical Company ("Dow") y E. I. du Pont de Nemours and Company ("DuPont") iniciaron su ingreso en un Acuerdo y plan de fusión, con sus enmiendas del 31 de marzo de 2017, (el "Acuerdo de fusión"), en virtud del que las empresas se combinarían en una fusión de acciones de transacciones equivalentes (la "Transacción de fusión"). Con entrada en vigencia el 31 de agosto de 2017, la Transacción de fusión se completó y Dow y DuPont se convirtieron en subsidiarias de DowDuPont Inc. ("DowDuPont"). para obtener más información, consulte cada uno de los informes anuales, trimestrales y actuales más recientes de DowDuPont, Dow y DuPont en los formularios 10-K, 10-Q y 8-K, según corresponda, y la declaración/prospecto de poderes conjunta en la declaración de registro del formulario S-4 rellenado por DowDuPont con el SEC el 1 de marzo 2016 (Archivo N.° 333-209869), con su enmienda más reciente el 7 de junio de 2016, y declarado en vigencia por SEC el 9 de junio de 2016 (la "Declaración de registro") en relación con la Transacción de fusión.

Las declaraciones anticipadas, por naturaleza, aborden asuntos que, a distintos niveles, son inciertos, incluida la separación deseada de los negocios de agricultura, ciencia de materiales y productos especiales de DowDuPont en una o más transacciones fiscalmente eficientes o en términos anticipados (las "Separaciones de negocios deseados"). Las declaraciones anticipadas no son garantías de rendimiento futuro y están basadas en ciertas suposiciones y expectativas de eventos futuros que pueden no realizarse. Las declaraciones anticipadas también involucran riesgos e incertidumbres, muchas de las cuales están fuera del control de la empresa. Algunos de los factores importantes que pueden causar que los resultados reales de DowDuPont, Dow o DuPont sean distintos a los proyectados en estas declaraciones anticipadas incluyen, pero no se limitan a: (i) integración exitosa de los negocios de agricultura, ciencia de materiales y productos especiales de Dow y DuPont, incluidos los tratamientos fiscales anticipados, responsabilidades imprevistas, gastos de capital futuros, ingresos, gastos, ganancias, acciones de productividad, rendimiento económico, endeudamiento, condiciones financieras, pérdidas, prospectos futuros, estrategias de negocios y de administración para la administración, expansión y crecimiento de las operaciones combinadas; (ii) impactos de las desinversiones requeridas como condiciones para la consumación de la Transacción de fusión, además de otros compromisos condicionales; (iii) logro de las sinergias anticipadas por los negocios de agricultura, ciencia de materiales y productos especiales de DowDuPont; (iv) riesgos asociados con las Separaciones de negocios deseadas, incluidos aquellos que puedan producirse de la revisión integral de la cartera realizada por la junta de DowDuPont, cambios y tiempos, incluida una serie de condiciones que pueden retrasar, impedir o de otro modo afectar adversamente las transacciones propuestas, incluidos posibles problemas o demoras al obtener las aprobaciones reglamentarias requeridas o autorizaciones relacionadas con las Separaciones de negocios deseadas, interrupciones de los mercados financieros u otras barreras potenciales; (v) el riesgo de que las interrupciones de las Separaciones de negocios deseadas perjudiquen el negocio de DowDuPont (ya sea de forma directa o según lo realizado y a través de Dow o DuPont), incluidos los planes y operaciones actuales; (vi) la capacidad de retener y contratar personal clave; (vii) posibles razones adversas o cambios las relaciones de negocios causadas por la finalización de la fusión o las Separaciones de negocios deseadas; (viii) incertidumbre con respecto al valor a largo plazo de las acciones comunes de DowDuPont; (ix) la disponibilidad continua de capital y financiamiento y acciones de agencias de calificación; (x) desarrollos legislativos, reglamentarios y económicos; (xi) posibles incertidumbres de negocios, incluidos cambios en las relaciones de negocios existentes, durante la pendencia de las Separaciones de negocios deseados que puedan afectar al rendimiento financiero de la empresa y (xii) imprevisibilidad y gravedad de eventos catastróficos, incluidos, pero sin limitarse a, actos de terrorismo o estallidos de guerras u hostilidades, además de la respuesta de la administración a cualquiera de estos factores mencionados anteriormente. Estos riesgos, al igual que otros riesgos asociados con la fusión y las Separaciones de negocios deseados, se analizan con mayor detalle en (1) la Declaración de registro y (2) en los informes actuales, trimestrales y anuales emitidos con SEC por DowDuPont y en la medida incorporada por referencia en la Declaración de registro, por Dow y DuPont. Mientras que la lista de factores que se presenta aquí, y la lista de factores que se presenta en la Declaración de registro, se consideran representativos, ninguna de estas listas se debe considerar una declaración completa de todos los riesgos e incertidumbres posibles. Factores no indicados pueden presentar obstáculos adicionales significativos para la utilización de las declaraciones anticipadas. Las consecuencias de las diferencias materiales en los resultados, en comparación con los anticipados en las declaraciones anticipadas, pueden incluir, entre otras cosas, interrupciones de los negocios, problemas operacionales, pérdidas financieras, responsabilidades legales ante terceros y riesgos similares, cualquiera de los cuales puede tener efectos materiales adversos sobre la condición financiera consolidada, los resultados de las operaciones, las calificaciones crediticias hola liquidez de DowDuPont, Dow o DuPont. Ni DowDuPont, Dow ni DuPont acepte ninguna obligación de proporcionar revisiones o acusaciones públicamente ninguna de las declaraciones anticipadas, desea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, si las circunstancias cambian, excepto según lo requerido por las leyes de valores u otras leyes aplicables.

4/06/18

El logotipo ovalado de DuPont, DuPont™ y todos los productos, a menos que se indique lo contrario, marcados con ™, ℠ o ® son marcas comerciales o marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company o sus afiliados.

FUENTE DUPONT MÉXICO

SOURCE DUPONT MÉXICO

Related Links

http://www.dow-dupont.com