E-commerce de vinho prepara Black Friday com até 70% de desconto

De 2019 para 2020, a DiVinho viu suas vendas aumentarem significativamente. Para Fernando Ribeiro, Fundador e Proprietário, o crescimento foi consequência do isolamento social. "As pessoas em casa, além de beberem mais, passaram a conhecer mais os sites e a comprar mais virtualmente. " - afirma.

Cenário pós pandemia é positivo

Em pesquisa publicada pelo Cupom Válido em parceria com a Nielsen, Euromonitor, Statista, Ideal e Abras, o consumo de vinho aumentou 30% no Brasil durante a pandemia. Em 2019, o consumo médio era de 2,13 litros, enquanto em 2020 o valor aumentou para 2,78 litros per capita. O Brasil tem 83 milhões de consumidores de vinho, destes 46% tomam vinho ao menos 1 vez por semana e 53%, 1 vez por mês.

Já em um comparativo mais abrangente, a pesquisa mostrou ainda que em 2019 consumiu-se 303 milhões de litros de vinho, enquanto em 2020, o número aumentou para 501 milhões de litros a nível mundial. Neste montante, ao considerar todos os países da América Latina, o Brasil ficou atrás apenas da Argentina.

Expectativas da DiVinho são positivas para Black Friday 2021

Mesmo com a vida voltando ao normal, alguns costumes irão permanecer. Um deles é a compra de bebidas em ambiente virtual. A DiVinho espera aumentar seu faturamento em 50% sobre os resultados de 2020. O E-commerce vai apostar em vinhos importados,que são os queridinhos dos enófilos

Preços convidativos para vinhos nacionais e importados

Para a DiVinho, a Black Friday de vinho já começou. Os preparativos estão em ação, para que o site possa atender a demanda da data com a melhor experiência para o cliente. Para isso, investe em ações que, além das promoções, oferecem a melhor usabilidade aos compradores.

Serão mais de 100 ofertas especiais. Por exemplo, quem quiser adquirir o Rayen Reserva Sauvignon Blanc da Bouchon Family Wines vai conseguir por R$ 45, no site. Atualmente o rótulo está por R$ 79,90. Agora, se você ama os vinhos do Vale do Maipo, no Chile, e adora um Cabernet Sauvignon, vai adorar o De Martino Isla de Maipo que, na Black Friday, vai ser vendido na DiVinho por R$47. Atualmente, o preço médio do vinho está em R$100.

FONTE DiVinho

