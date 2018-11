È giunto il momento di provare Kavalan con Distillery Select

L'Amministratore Delegato di Kavalan, YT Lee ha dichiarato che il nuovo "Distillery Select di Kavalan" da 700 ml che è stato presentato, rientra in una buona fascia di prezzo ed è stato invecchiato in alcune delle migliori botti di secondo passaggio nel clima di Yilan, creando una goccia elegantemente bilanciata dalle note di caramella mou e frutta vivace.

I gusti di frutta di Kavalan che si distinguono sono mela verde, mango, ananas e ciliegia.

Ian Chang, Maestro Miscelatore e Ambasciatore del Marchio a livello mondiale ha affermato che le persone possono fare affidamento sulla coerente qualità di Kavalan.

"Kavalan è conosciuto per la qualità, perché questo è il nostro obiettivo. Ed ora, con Distillery Select, possiamo offrire alle persone qualità a buon prezzo," ha dichiarato.

Kim, Manager del marchio Lead off Japan, distributore giapponese ha affermato: "Distillery Select di Kavalan è un prodotto di alta qualità e il prezzo è molto inferiore al suo valore."

Thierry Benitah, Amministratore Delegato di La Maison du Whisky, distributore europeo ha dichiarato che Distillery Select "riesce a esprimere Kavalan al meglio."

"Morbido ed elegante al naso e molto fruttato," ha continuato. "Ricco e complesso al gusto con note di vaniglia e caramella mou. Non solo un magnifico whisky da sorseggiare, ma anche un single malt mescolabile unico."

Il Presidente e Amministratore Delegato di Hotaling & Co., distributore per gli Stati Uniti, Dennis Carr ha affermato: "Distillery Select di Kavalan incontra la richiesta per un Kavalan che soddisfi sia i puristi del single malt che lo preferiscono liscio o con ghiaccio, sia gli amanti di cocktail."

"In meno di un decennio di produzione di whisky, la distilleria di Taiwan ha ricevuto riconoscimenti da tutto il mondo e vanta ora, dopo questo nuovo stile, 23 varietà" ha dichiarato.

Informazioni su Kavalan Whisky

La distilleria Kavalan della Yilan County è pioniera nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato in ambiente con elevata umidità e calore, trae beneficio dall'acqua della sorgente delle Snow Mountain ed è arricchito dalle fresche brezze marine e della montagna. Tutti questi elementi si uniscono per creare la tipica cremosità di Kavalan. Prendendo il vecchio nome della Yilan County, la nostra distilleria ha alle spalle 40 anni di lavoro nella produzione di bevande grazie alla società madre King Car Group. Abbiamo collezionato più di 280 premi d'oro o superiori nei concorsi più competitivi del settore, e siamo commercializzati in più di 70 paesi. Visitare il sito www.kavalanwhisky.com

