Ecom lança mesa de Créditos de Carbono e deve movimentar mais de R$ 25 milhões até o fim do ano

Time da empresa realiza a seleção de projetos para compensação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) que irão atender as necessidades das empresas e contribuir ao meio ambiente

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Ecom, uma das maiores comercializadoras de energia do país, inicia as operações de sua Mesa de Créditos de Carbono e deve transacionar mais de 500 mil toneladas de carbono, o equivalente a cerca de *R$ 25 milhões, até o fim de 2023. A iniciativa é mais uma ação para facilitar o acesso de empresas, de todos os setores e tamanhos, do Brasil e estrangeiras, aos Créditos de Carbono que compensam as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), fundamental para fomentar projetos de descarbonização e desenvolvimento social e ambiental em todo o país.

Estimativa da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil) projeta que o potencial brasileiro na geração de Créditos de Carbono está na faixa de 80 milhões a 1 bilhão de toneladas de CO2 para 2030, o que pode trazer receitas de até US$ 100 bilhões, conforme o cenário internacional – hoje, no mercado voluntário brasileiro, 1 Crédito de Carbono, correspondente a uma tonelada de CO2 que foi retirado ou deixou de ser emitido na atmosfera, custa entre US$ 10 e US$ 12. Segundo o BNDES, o volume de negócios no mercado voluntário em 2019 foi de US$ 320 milhões e em 2021 saltou para US$ 748 milhões.

Neste movimento para atender organizações de diversos setores, comprometidos em contribuir com a promoção de uma economia verde no país, a Ecom montou uma estrutura própria focada na compra e venda de créditos certificados pelo Verra, organização internacional sem fins lucrativos, responsável por quase três quartos de todas as certificações emitidas em nível global nos mercados voluntários de Crédito de Carbono.

"Nos preparamos para atender a demanda por Créditos de Carbono lastreados em projetos comprovadamente sustentáveis e de acordo com a necessidade e objetivos de cada cliente. Já temos solicitações de empresas da Ásia e da Europa", comenta a Gerente de Regulatório da Ecom, Ana Luiza Almeida.

Segundo a especialista da Mesa de Carbono da Ecom, Camila Livian, "É preciso reforçar que a compra do crédito deve ser tratada como incentivo aos projetos e todas as suas ações envolvidas, seja no âmbito social ou ambiental. O Crédito deve ser visto como um produto que vai além de uma commodity, onde as transações apenas geram lucros, eles originam ações voltadas aos compromissos climáticos".

A preocupação com o greenwashing, a veracidade da contribuição dos projetos e fraudes na computação das compensações requer das Mesas de Crédito de Carbono uma estrutura de especialistas e experiência com soluções para descarbonização, como os I-RECs (Certificado Internacional de Energia Renovável), utilizados para rastrear e comprovar a fonte renovável de energia elétrica, por exemplo. A equipe da Ecom, com as estimativas do cliente, realiza uma cotação de créditos necessários à empresa, de acordo com as melhores práticas e preços do mercado.

Contribuição duradoura ao Desenvolvimento Socioambiental

No Brasil, empresas e organizações de diversos setores, inclusive da esfera pública, começam a olhar com atenção para o desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis porque a sociedade está cada vez mais atenta e tem aumentado a cobrança da responsabilidade em relação ao impacto dos negócios em termos sociais e ambientais.

"Não é à toa que os inventários de emissão de GEE se tornaram instrumento estratégico das empresas. A partir deles e com a devida compensação com os Créditos de Carbono é possível reduzir riscos organizacionais, ter acesso a financiamentos diferenciados, estimular a inovação e estar prontos para as novas regulações que devem surgir, a exemplo do que já vem ocorrendo na Europa e EUA. Independentemente do tamanho, as empresas que entram no mercado de Crédito de Carbono demonstram compromisso real com os desafios climáticos e liderança em seus setores de atuação", comenta Almeida.

*Metodologia dos Dados: O valor de R$ 25 milhões foi calculado com base na meta da Ecom de transacionar 500 mil toneladas de carbono até o fim de 2023. O preço utilizado por Crédito de Carbono foi de US$ 10, conforme referência em dados do ICC Brasil.

Sobre a Ecom Energia

A Ecom Energia é uma comercializadora de energia fundada em 2002 no Brasil e consolidada como uma das maiores comercializadoras de energia elétrica e uma das mais atuantes em gestão de energia no país. São mais de 100 milhões de MWh comercializados, mais de R$ 1 bilhão em contratos de energia e mais de duas mil empresas atendidas. A Ecom entrega energia limpa, com zero emissão de CO2, e desde 2011 figura entre os principais rankings empresariais do Brasil como o Valor 1000, Exame M20 e M22 e o Época Negócios 360º.

Acompanhe a Ecom Energia nas redes:

