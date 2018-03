Egencia: Det er vigtigt for danskerne at kombinere arbejde og fritid

Arbejdsgiverens opfattelse og firmaets rejsepolitik er vigtig for erhvervsrejserne, men i modsætning til andre lande er danskerne ikke særligt bekymrede for, hvad en arbejdsgiver måske vil tænke om "bleisure"-rejser – faktisk er hele 83% ikke bekymrede for, hvad deres arbejdsgiver vil tænke. Erhvervsrejsende i Asien er mest bevidste om dette med 32%. I Nordamerika er det 20% og i Europa 15%.

"Danskerne tager selvstændige beslutninger, når det handler om bleisure, og det er interessant. For vi ved, at der globalt er mange forretningsrejsende, der ikke benytter de bleisure-muligheder, de har til rådighed, alene fordi de tror, at deres chef ikke vil synes om det, siger Sys Hansen, administrerende direktør for Egencia i Danmark.

"Realiteten er, at de fleste virksomheder i dag prioriterer en balance mellem de ansattes arbejds- og fritid. Måske er det derfor på tide, at bleisure omfattes af virksomhedernes retningslinjer for rejser, fordi det giver den ansatte en god mulighed for at opleve verden," tilføjer hun.

Bekymringen for at blande fritid med arbejde på globalt plan er lidt mindre, når erhvervsrejsen ligger tæt på en weekend. Her sagde 25% af de adspurgte på globalt plan, at det havde en betydning for deres beslutning om at kombinere fritid og arbejde, hvis rejsen lå tæt på en weekend. Ud af de rejsende, der kaster sig ud i kombinerede erhvervs- og ferierejser, er det på globalt plan mindre end 2%, der sender fakturaen for dette videre til deres firma.

Undersøgelsen afslører desuden, at størstedelen (55%) af Egencias globale erhvervsrejsende er på mindre end seks erhvervsrejser om året i gennemsnit, og 68% har mindst én kombineret erhvervs- og ferierejser om året.

Hvad angår aktiviteter, så står destinationen og sightseeing øverst på listen:

Destinationen er den mest væsentlige faktor, når en medarbejder skal beslutte sig for at kombinere arbejde og fritid eller ej. 26% af de adspurgte erhvervsrejsende i Danmark prioriterer destinationen, sammenlignet med 30% i Nordamerika.

På anden- og tredjepladsen for de adspurgte erhvervsrejsende kom tætheden på weekenden og hvad det vil koste med henholdsvis 23% og 19%, mens det at bruge rejsen med en ven eller et familiemedlem kom tæt på med 18%.

Sightseeing er den mest populære aktivitet for erhvervsrejsende i alle regioner. I Danmark siger 33% at de højst sandsynligt vælger dette over restaurantbesøg, shopping og andre aktiviteter.

Kombinerede erhvervs- og ferierejser planlægges grundigt på forhånd:

40% af de erhvervsrejsende i Danmark er i gang med eller overvejer at planlægge en kombineret erhvervs- og ferierejse inden for de næste seks måneder, sammenlignet med 87% i Asien og 70% i Nordamerika.

Kombinerede erhvervs- og ferierejser er et stort nytårsforsæt i 2018. 32% af erhvervsrejsende i Danmark har gjort det til deres nytårsforsæt.

Læs vores byguides fra listen over de 100 mest foretrukne hoteller til erhvervsrejsende, så du kan få mest muligt ud af din næste kombinerede erhvervs- og ferierejse.

Om Egencia

Egencia sørger for, at alle erhvervsrejser tæller for både de rejsende og de rejseansvarlige. Erhvervsrejsebureauets industriførende rejseplatform forenkler processen med at planlægge, reservere og administrere erhvervsrejser. Firmaerne kan være et skridt foran ved at træffe beslutninger i overensstemmelse med de rejsendes præferencer og rejsepolitikken med præcise, datadrevne oplysninger fra Egencia. Et dedikeret team af rejsekonsulenter sidder klar til at hjælpe undervejs, når som helst og hvor som helst. Egencia hjælper små, mellemstore og multinationale firmaer i mere end 65 lande. Kom i kontakt med Egencia ved at besøge egencia.dk, eller find os på @Egencia og LinkedIn. Du kan også holde dig opdateret på vores blog.

© 2018 Egencia LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Egencia og Egencia-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Expedia, Inc. i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/149261/egencia__an_expedia__inc__company.jpg

SOURCE Egencia

Related Links

http://www.egencia.com

http://www.expediacorporate.com