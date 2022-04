El futuro de los créditos de carbono, el tema principal tras la COP26

La presidenta Tsai Ing-Wen dijo en su discurso que el objetivo Net-Zero 2050 no solo es un desafío para el mundo, sino también para Taiwán. Hizo hincapié en que, a pesar de una serie de desafíos difíciles, le corresponde a Taiwán impulsar su transformación neta cero a través de un enfoque de cuatro vertientes: primero, se debe emprender la investigación de nuevas fuentes de energía como el hidrógeno y la energía verde con visión de futuro para mantener la transición energética; en segundo lugar, debe acelerarse la transformación industrial desde la optimización de procesos hasta el uso de energías renovables para satisfacer las condiciones cambiantes del mercado; tercero, una transición a edificios públicos bajos en carbono y transporte con cero emisiones netas es un cambio de estilo de vida necesario que debe adoptarse; y cuarto, la equidad es imprescindible para la participación pública en la transformación de la sociedad.

La cumbre también invitó a expertos globales a presentar una hoja de ruta de desarrollo ESG a líderes corporativos e inversores. Los oradores principales incluyeron a Robert N. Stavins, profesor AJ Meyer de Energía y Desarrollo Económico, Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Universidad de Harvard, quien habló sobre sus ideas sobre las políticas climáticas posteriores a la COP26, y Todd Cort, codirector del Yale Center for Business and the Environment, quien se refirió al mercado de comercio de carbono después de la COP26. Los dos discursos fueron pronunciados en línea.

Desde el punto de vista de las empresas financieras, el presidente de Wing Fung Financial Group, Sih-Kuan Chen, señaló que la Acción Climática se ha convertido en el consenso global más extendido de todos los tiempos, y que las empresas deben integrar cuatro "imperativos" en sus estrategias de cero neto: cumplimiento, optimización, reinvención y liderazgo. Wing Fung se compromete a alcanzar los objetivos de cero emisiones netas de las operaciones para 2030 y de toda la cartera de activos para 2050.

Ying-Chou Chen, jefe del Grupo de Servicios de Sostenibilidad de Deloitte & Touche, dijo que hay dos formas de hacer frente al cambio climático: por un lado, modificando los procedimientos operativos y/o las instalaciones de producción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que, por otro lado, al mismo tiempo, la eficiencia energética se mejora mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de reducción de carbono, por otro lado, mediante la adopción de medidas de precaución para proteger a la empresa del impacto del cambio climático en el futuro.

Ruey-Long Chen, presidente de la Corporación de Desarrollo Petroquímico de China (CPDC), señaló que, en respuesta a la futura demanda industrial, la prioridad del suministro de energía verde actual debería ser mejorar la producción de carbono desde el lado del proceso y actualizar los equipos existentes para reducir el consumo de energía. Añadió además que la cantidad de vapor de agua que está utilizando la industria petroquímica es excesiva y que su uso debe reducirse o incluso eliminarse.

Alex Araujo, administrador de fondos de acciones globales de M&G Investment, mencionó que la afluencia de dinero a los fondos de sostenibilidad ha llevado a una sobrevaluación de los negocios de energía limpia y renovable y, si el auge actual falla, es probable que los inversionistas afronten grandes pérdidas.

Hsiu-Ming Lin, presidente de Taiwan Depository & Clearing Corporation (TDCC), señaló que TDCC es la primera plataforma de IR del mundo que proporciona calificaciones ESG de inversores individuales e institucionales, una medida que los inversores extranjeros valoran mucho. La plataforma se ha convertido en una de las fuentes de datos ESG clave de la región.

Pei-Ye Peng, presidente del Grupo de Vivienda de Taiwán, dijo que las pequeñas y medianas empresas (PYME) actúan como la columna vertebral de la economía de Taiwán, y lo que pueden aportar es algo en lo que debemos pensar. Taiwan Housing ahora está promoviendo una iniciativa de plantación de árboles de 10 años, como una forma de demostrar a los empleados que la empresa para la que trabajan está operando con una perspectiva a largo plazo.

El profesor Li-Ling Wang, presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones, señaló que el mercado de inversión ESG ha seguido expandiéndose y que, después de la pandemia, los inversores han estado prestando más atención a ESG. Más del 90 % de los grandes inversores institucionales y fondos de pensiones han aumentado sus inversiones ESG, lo que demuestra la importancia de ESG en futuras decisiones de inversión.

