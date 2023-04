Em ação inédita, mães dos principais streamers fazem participações especiais no Metaverso para verificar suas refeições

"Ready Player Mom" de Enterogermina e MRM Espanha criou avatares a as mães surpreenderem seus filhos nas lives

SÃO PAULO, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Enterogermina, de Consumer Healthcare na Sanofi, líder mundial do mercado de probióticos, reforça seu compromisso de ajudar a equilibrar a flora intestinal de adultos e crianças, por meio de ação inédita no Metaverso. Assim, a campanha "Ready Player Mom" chama atenção para os perigos da "típica dieta dos gamers". Com a ajuda da Druide Gaming, a ação recrutou as mães de influenciadores como o "Forbes 30 Under 30" Nobru, Flakes Power, Scorpion e Lipao. Elas interagiram com seus filhos na frente de ao vivo e na frente de seus seguidores nas plataformas como Twitch, Youtube e Tik Tok.

"Nosso produto está no mercado há meio século e parte deste sucesso vem não só da sua qualidade, mas também das formas inovadoras - e cientificamente comprovadas - em que a marca se relaciona com a sociedade, sendo sempre um aliado quando o assunto é "cuidado com a saúde". Estamos usando todo o potencial do mundo virtual, para melhorar a saúde e promover o autocuidado para as pessoas hoje e para as futuras gerações", comenta Marília Zanoli, Diretora de Marketing de Consumer Healthcare na Sanofi Brasil.

Para garantir a integração perfeita ao universo virtual e surpreender ainda mais seus filhos, as mães foram treinadas nas plataformas como Minecraft, Fortnite, Complexo, Sims 4, Roblox e Zepeto. Como um dos mais importantes mercados de games do mundo, com cerca de 90 milhões de jogadores.

"O Brasil é um mercado chave para nós, e estamos entusiasmados de lançar esta campanha aqui, como uma maneira de representar nossos compromissos e novos públicos, incentivando hábitos saudáveis por meio de todos os pontos de contato com o consumidor," salienta Lipi Banerjee, Líder global sub-categoria de probióticos em Consumer Healthcare na Sanofi.

"Esta ativação de gaming e social é a prova de que healthcare marketing é um mundo cheio de oportunidades incríveis. Com "Ready Player Mom," as mães tiveram a oportunidade de encontrar seus filhos onde eles mais estão, no mundo virtual dos games, e criar um espaço onde a marca Enterogermina pode construir uma relação cheia de propósito com uma nova geração inteira," pontua Félix del Valle, Chief Creative Officer da MRM Espanha.

