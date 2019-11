Em curso inovador com vlogs diários, Almir Junior mostra rotina como nômade digital

Neste universo, um de seus infoprodutos mostra sua rotina como nômade digital, ensinando as pessoas que querem seguir seus passos: trabalhar e gerar renda passiva enquanto viaja. Os alunos do curso ficam por dentro de todos os processos do seu dia a dia de trabalho.

"Eu ensino o passo a passo do que eu faço. Mostro os estágios da elaboração de um vídeo para o meu canal no YouTube, com roteiro, gravação, pesquisa das palavras-chave, tudo isso. Quando eu preciso criar um curso, como eu penso as aulas, como estudo o conteúdo, como gero a demanda. Para vender esse curso, preciso criar uma página de venda. Então eu mostro como eu faço. As pessoas aprendem basicamente todas as coisas que eu trabalho", resume.

Ao contrário de outros infoprodutos de Almir, como o curso para viajar barato ou aprender a tocar ukulele, a "Jornada do Nômade Digital" tem um método inovador de passar o conteúdo. Não são aulas propriamente ditas, mas sim vlogs diários, que facilitam o entendimento e atraem ainda mais público.

O público-alvo, então, se divide em dois grupos: os que querem ficar ainda mais por dentro da rotina do influenciador digital e tudo que ele desenvolve; e os que pensam em realmente seguir seus passos como nômade digital, gerando renda passiva sem precisar se estabelecer em um lugar só.

"Quem tiver interesse em trabalhar viajando vai ter uma boa base para isso. No curso, mostro das pequenas coisas, como a instalação de um plugin para fazer uma página no Wordpress, até como criar anúncios no Facebook para alavancar as vendas online. Ainda mostro a rotina de troca por hospedagem durante a viagem e muito mais. As pessoas vão acompanhar literalmente tudo que eu faço nessa caminhada de nomadismo digital", completa.

Almir Junior, cabe destacar, compartilha boa parte da sua vida no @euvivoisso, mas vai aprofundar muito mais nessa série de vlogs diários premium. Como em tudo que produz, o grande foco do curso inovador é incentivar as pessoas a sair da zona de conforto, melhorar a qualidade de vida e os ganhos financeiros. Para mais informações, basta acessar o site oficial do nômade digital.

