Empresa lança rede social que conecta eleitor com os candidatos

Já está disponível para download em Android o aplicativo VoteFace. A rede social será uma ferramenta pública, gratuita, imparcial e conecta o eleitor com os candidatos de forma simples, democrática e segura, além de bloquear fakes news.

Segundo Alex Garcia, CEO da empresa americana Himni.com, essa solução será fundamental para a escolha de candidatos e diálogo entre as duas partes. "Com o VoteFace, é possível conhecer as propostas diretamente pelos candidatos com vídeos. Além disso, o aplicativo mostra, em tempo real, o termômetro da eleição, sem a necessidade de aguardar pesquisas de opinião", finaliza Garcia.

O aplicativo conta com uma segurança robusta, evitando as fake news. Além disso, o modo de utilização é bem simples. Basta baixar o aplicativo, realizar o cadastro, conhecer as propostas dos candidatos e decidir quem merece o voto. Para entender um pouco mais sobre a utilização, basta acessar o vídeo a seguir: https://bit.ly/34TWrnE

O VoteFace já está presente nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Segundo o fundador da rede social, em breve estará também nos outros estados do Brasil. "Nós desenvolvemos uma aplicação nacional e com o objetivo de mudar a história do país", encerra Alex Garcia.

Sobre a HIMNI

Empresa de tecnologia com monitoramento de segurança pública e privada atuando em mais de 16 países, a Himni atua no desenvolvimento de softwares e hardwares customizados para os mais diversos setores, utilizando recursos tecnológicos de última geração. Sediada em Orlando, com filial em Brasília/DF, a empresa disponibiliza sistemas e equipamentos de segurança para entidades públicas e privadas, com destaque para os sistemas de gestão de ocorrências registradas via áudio, vídeo e geoposicionamento.

FONTE Voteface

