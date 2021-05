Empresa russa chega ao Brasil com produto inovador para a área de Marketing

SAO PAULO, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- FasTest , empresa russa criada pelo neurocientista Andrey Kislov, totalmente focada na automação de Pesquisas de Neuromarketing voltada a negócios, inicia sua operação no país. A empresa com operações nos Estados Unidos, Mexico, Índia, Turquia, Noruega, Egito, Indonésia, Canada, China e, agora, no Brasil traz um produto disruptivo para o mercado brasileiro que irá mudar drasticamente a eficiência das campanhas de Marketing.

A empresa realiza pesquisas de Neuromarketing totalmente on line sendo necessário somente um computador com webcam para que as análises sejam realizadas. Enquanto um teste de laboratório padrão leva de 2 a 3 semanas, a FasTest leva apenas sete dias para concluir o mesmo trabalho.

Uma pesquisa de Neuromarketing, utilizando equipamentos em laboratório e conduzida por um Neurocientista, oferece a mesma qualidade de respostas graças a leitura neurofisiológica dos respondentes. Ao passo que, uma pesquisa realizada com a FasTest, pode ser contratada e conduzida por qualquer pessoa pois todo processo acontece pela internet através de um link encaminhado aos respondentes e a utilização de uma webcam. Isso significa ter mais agilidade e facilidade para alcançar o mesmo resultado.

Na FasTest os respondentes passam por um pré-teste para identificar se estão aptos para responder as questões – essa etapa pode desclassificar respondentes que não estão engajados em contribuir com a pesquisa, trazendo maior confiança para o resultado. A vantagem em relação às pesquisas de mercado tradicionais, que também podem acontecer em ambiente web, são as respostas não verbais captadas, ou seja, a FasTest não se baseia em respostas declaradas, mas sim as inconscientes.

Usando pesquisa de Neuromarketing para escolher e validar a melhor campanha, ela será 2 vezes mais precisa do que quando validada com a realização de uma pesquisa tradicional. Isso significa retorno do investimento e muito mais conversões!

É possível testar qualquer peça antes de ir para o ar: logos, slogans, filmes, peças para internet e até mesmo a personalidade que será escolhida para promover a marca em questão. O objetivo é que essa peça seja editada para que os pontos identificados como negativos sejam otimizados. Assim o investimento em propaganda é maximizado simplesmente pelo fato dos anúncios serem mais efetivos.

