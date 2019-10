Empresário e produtor musical de famosa dupla sertaneja, Fábio Borges, se destaca como um dos maiores produtores no mercado fonográfico, atualmente

Todo o sucesso de Fábio Borges como produtor artístico e empresário deve-se, também, pelo fato de que ele foi buscar ainda mais conhecimento fora do país. O produtor foi até os Estados Unidos, onde teve a oportunidade de fazer alguns cursos que aprimoraram todo o seu trabalho nesse mercado extremamente rentável, mas que requer muito esforço e dedicação, adjetivos que já são características de Fábio Borges. Além disso, Fábio também produz eventos de cantores e duplas sertanejas famosas, como é o caso de Luan Santana, Munhoz e Mariano e Victor e Léo.

Fábio Borges está à frente do mais novo trabalho da dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex, que já é sucesso no Brasil inteiro, o EP "Das Repúblicas para o Brasil", que teve a primeira edição gravada em Goiânia. E, não para por ai, Fábio Borges e PPA, já lançaram a segunda parte do projeto, dessa vez, gravado em Maringá, possuindo 3 faixas e contou com a participação do funkeiro MC WM. Com menos de um mês do lançamento, a segunda parte do projeto já atingiu a marca de 20 milhões de visualizações nas plataformas digitais.

Empresa de Assessoria: Plataforma Digital Redes Assessoria e Comunicação

WPP: 6298411-1157

Email: contato@diegofilho.com.br

Site: https://www.diegofilho.com.br/

Personal Digital

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1012329/Fabio_Borges.jpg

FONTE Fábio Borges

SOURCE Fábio Borges