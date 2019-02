Empresas Cidadãs é tema da newsletter Jornalistas&Cia e do Portal dos Jornalistas

SÃO PAULO, 18 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A newsletter Jornalistas&Cia e o Portal dos Jornalistas vão produzir, ao longo de 2019, cinco edições especiais sobre iniciativas cidadãs das empresas brasileiras. Os temas que serão abordados entre os meses de março e novembro são Propósitos e Causas, Compliance, Melhores práticas com empregados / Melhores empresas para trabalhar, Responsabilidade Social e Corporativa e Voluntariado.

O projeto é uma iniciativa de branded content da Jornalistas Editora e tem por objetivo, segundo o publisher Eduardo Ribeiro, "mostrar o lado cidadão das organizações para jornalistas, comunicadores e profissionais das áreas afins, como marketing, recursos humanos, propaganda etc".

Cada uma das edições especiais, segundo Ribeiro, deverá atingir uma audiência de 100 mil profissionais, considerando os números da newsletter e do portal, referências do mercado editorial desde 1995, quando a newsletter começou a circular.

"As empresas que participarem do ciclo", diz Ribeiro, "terão presença tanto como fonte, no editorial, como por meio de publicidade dirigida.

Propósitos e Causas

A edição que abrirá o ciclo vai se debruçar sobre o tema Propósitos e Causas, com o propósito de mostrar "as organizações e as marcas muito além dos negócios e dos lucros".

Segundo Ribeiro, vivemos a era dos propósitos e das causas, fruto da transformação social que tem produzido cidadãos cada vez mais conscientes e exigentes. "Em todo o mundo", diz ele, "cresce de forma veloz o clamor da sociedade por um consumo consciente, por uma produção industrial sustentável, por negócios éticos, por gestões inclusivas e democráticas, pelo respeito à diversidade".

Ele assina que a publicação vai buscar mostrar, entre outros aspectos, qual o impacto desse novo comportamento nos negócios, nas empresas, no desempenho das marcas; e como as empresas reagem às exigências de se transformarem em organizações éticas, alinhadas com a sustentabilidade, desejosas de contribuir com os avanços e o desenvolvimento social?

"Não à toa", conclui, "vivemos a Era dos Propósitos e das Causas, com empresas cada vez mais empenhadas em mostrar que estão alinhadas com os novos tempos e com as novas exigências. Que são empresas cidadãs!"

Informações sobre o projeto podem ser obtidas com Silvio Ribeiro, pelo e-mail silvio@jornalistasecia.com.br ou tel. 11-3861-5280.

FONTE Portal dos Jornalistas

