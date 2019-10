Empresas investem no desenvolvimento de tecnologias para o controle de vetores de doenças endêmicas em centros urbanos

Casos de dengue, Zika Vírus, febre amarela e Chicungunya são registrados no país durante todo o ano, devido à falta de cuidados e de ações preventivas. Apenas no primeiro semestre deste ano, o Ministério da Saúde confirmou o registro de quase 600 mil casos de dengue. O número de casos prováveis da doença, ou seja, ainda não confirmados, é ainda maior: 1,127 milhão. No mesmo período do ano passado, eram 173,63 mil.