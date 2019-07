Enfoque lança site mundodospets.com voltado aos fãs dos animais

SANTOS, Brasil, 26 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Somente no Brasil, eles são 132 milhões.

Se fosse um país, estaria na 10ª colocação, à frente de nações como México, Japão, Egito e Alemanha, por exemplo.

Trata-se do total de animais de estimação que os quase 210 milhões de brasileiros têm.

Números com base no levantamento do grupo GS&Gouvêa de Souza, especialista em mercado de varejo e consumo brasileiro.

Números expressivos que fazem deste mercado um setor com potencial gigantesco.

Estima-se, aliás, que este segmento movimente até R$ 20 bilhões em 2020 - valores equivalentes à quase a metade do orçamento do município de São Paulo (apenas Administração Direta)

Diante destes números, não havia - até o momento - um portal jornalístico voltado para aglutinar informações mais variadas para este mercado, em franca expansão.

No entanto, esta situação mudou com a chegada do portal mundodospets.com.

Portal Mundo dos Pets

É editado pelo grupo Enfoque Comunicação, empresa com quase 30 anos de atuação no mercado jornalístico, sediada em Santos, no litoral sul paulista, que tem na credibilidade a sua marca registrada.



Assim, o site mundodospets.com vem preencher um nicho importante para atender este mercado em potencial. Dessa forma, são abertas oportunidades para divulgação das ações de todas as empresas do segmento.

Portanto, o mundodospets.com é um guia completo destinado ao mundo animal em geral, com dicas importantes aos donos dos pets ou simplesmente os apaixonados por eles. Trata-se de um portal diferenciado onde o internauta encontra uma gama de serviços como: Petshops, Veterinários, Clínicas especializadas, petfriendly, adestradores, entre outros profissionais.

Com um layout clean e acessível em qualquer plataforma, o internauta encontra notícias sobre comportamento, saúde, dicas e curiosidades. Pode ser acessado em mobile ou desktop, sem perder a qualidade. Além disso, o usuário pode pesquisar qualquer estabelecimento, desde que esteja cadastrado na bases de dados, em todo território brasileiro.



Para isso, basta escolher as seções "Estado", "Cidade" e "Tipo de Serviço", e clicar em "Pesquisar". Assim, o internauta será destinado à página do respectivo serviço escolhido, que está em constante processo de ampliação.

Simples, rápido e intuitivo.

Clicando na loja escolhida, o internauta é encaminhado à página do cliente onde é visualizado um mapa com nome, localidade e telefone. Este tipo de cadastro é gratuito.

Uma das novidades do portal mundodospets.com é o botão situado no menu localizado no topo da página, denominado "Cadastre aqui o seu negócio". Nesta página, o cliente que ainda não tem seu serviço cadastrado poderá enviar as informações.

Assim, será acrescido seu negócio ao portal. Sem qualquer custo para inserção das informações básicas.

Outras opções

No entanto, caso o cliente possua um site, logo abaixo encontra-se um botão Acesse o Site, onde o usuário será enviado à página personalizada da loja escolhida.

O mesmo vale caso o cliente tenha alguma rede social e queira inserir o link do seu negócio para atrair mais acessos.

Não bastasse, trata-se de um serviço diferenciado que valorizará o seu negócio em todos os sentidos, ampliando o potencial de acessos por estar dentro de um portal jornalístico voltado ao universo pet.

O portal ainda dispõe de banners estratégicos para a inserção de publicidade e com isso dar mais visibilidade ao seu negócio.

Além disso, permite a divulgação de textos informativos (publieditoriais) e vídeos institucionais.

Mini site

Há ainda um serviço diferenciado onde o empresário do segmento pode ter um mini site dentro do domínio.

Por exemplo: mundodospets.com/nomedaloja , sem o custo mensal de hospedagem nem custo anual do domínio.

Antenado com as novas tecnologias, o portal também dispõe de endereços nas principais redes sociais.

São os casos do Facebook facebook.com/mundodospetsofficial , Instagram @mundodospetsofficial e You Tube youtube.com/mundodospetsofficial

Caso queira saber mais sobre nossos planos e serviços, envie-nos um WhatsApp para (13) 99177.4646.

Ou e-mail para: comercial@mundodospets.com ou telefones (13) 3326-0509/0639.

