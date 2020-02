Entenda por que Vinicius Rossetto é tão bem quisto pelos sertanejos

SÃO PAULO, 10 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O nome dele é Vinicius Rossetto e já há alguns anos ele se tornou um dos grandes colaboradores de duplas sertanejas e outros artistas da música brasileira. Trata-se de um jovem que tem feito muito sucesso nas plataformas digitais, principalmente no Facebook e no Instagram. Vinicius Rosseto é um empreendedor criativo e inovador que já contribuiu com o engajamento digital de músicas de artistas como João Neto e Frederico, Lucas Lucco, Gustavo Mioto.

"Já trabalhei em suporte de TI, em Guararapes/SP, certamente daí vem a minha habilidade com as plataformas digitais. No entanto, o meu grande sonho sempre foi ser cantor, desde criança. Tenho amor à música. Já tive uma dupla sertaneja, mas não pude seguir devido a compromissos dos trabalhos dedicados às páginas, cobertura de shows, gravações de DVDs. Tive muito sucesso quando consegui unir paixão e conhecimento.", conta Rossetto.

Na rede social Facebook, por exemplo, uma das páginas que Vinicius administra, chamada "Versos e Música", tem mais de 7 milhões de seguidores, 30 milhões de pessoas alcançadas semanalmente e 25 milhões de visualizações de vídeos semanais.

Tudo começou há mais ou menos 4 anos de forma despretensiosa, o êxito foi tanto que em pouco tempo surgiram parcerias espontâneas com cantores de todo Brasil; alguns deles são Naiara Azevedo, João Neto e Frederico, Humberto e Ronaldo, Fiduma e Jeca, Antony e Gabriel, Guilherme e Benuto, Matheus e Kauan, Léo Santana, Fernando e Sorocaba, Bruninho e Davi. Para mais, Vinicius Rossetto atualmente é parceiro direto de gravadoras, como Sony e Universal.

