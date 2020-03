Entidade do comércio cria cartilha para ajudar supermercadistas a superar a crise do Coronavírus

SÃO PAULO, 25 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Nesse momento de crise, em que a pandemia da Covid-19 impacta quase todos os segmentos do comércio, com exceção de alguns como o varejo de alimentos, muitas dúvidas surgem sobre as relações de trabalho e os cuidados com clientes e funcionários para evitar a proliferação do vírus.

Com o intuito de auxiliar os varejistas em suas decisões para superar a crise do Coronavírus, e diante do grande volume de informações disponível, o Sincovaga (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de São Paulo), que representa mais de 40 mil empresas do segmento em todo o Estado, de pequenos mercadinhos e mercearias a supermercados, hipermercados, lojas de conveniência e sacolões, criou uma cartilha que reúne as principais dúvidas relacionadas a aspectos de saúde e jurídicos.

A cartilha "Como prevenir o contágio do seu funcionário no comércio - Dicas e recomendações essenciais para o empresário varejista" responde algumas das perguntas mais recorrentes sobre a epidemia.

O conteúdo inclui explicações sobre como ocorre a transmissão, formas de prevenção e principais sintomas, além de orientações sobre as relações interpessoais no trabalho e procedimentos direcionados aos colaboradores que lidam com o público, a exemplo dos operadores de caixa.

A cartilha do Sincovaga também aborda aspectos jurídicos relacionados ao contrato de trabalho do empregado com Coronavírus e daqueles que integram os grupos de risco, redução de jornada, férias coletivas e regras de funcionamento impostas pelo Decreto nº 59.285/20, que determinou o fechamento de alguns estabelecimentos no município.

O material do Sincovaga é gratuito e pode ser baixado no link: https://www.sincovaga.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Cartilha-Sincovaga-Coronavírus.pdf

