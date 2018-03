Equifax mianuje Marka Begora na stanowisko głównego dyrektora wykonawczego

– Po przeprowadzeniu dokładnych poszukiwań rada dyrektorów z niekłamaną przyjemnością wita Marka w zespole Equifax. Jest on bardzo zasłużonym dyrektorem i ma na swoim koncie wiele osiągnięć na stanowiskach przywódczych w wielu branżach powiązanych z naszą działalnością. Przewodził przez dziewięć lat działalności związanej z kartami kredytowymi dla konsumentów w General Electric, obecnie Synchrony Financial. Zasiadał także w radzie dyrektorów FICO. Cechy takie, jak zdolności przywódcze, doświadczenie operacyjne, nastawienie na wzrost, biegłość w finansach, strategiczna wizja i nastawienie na klienta sprawiają, że jest on najlepszym kandydatem na stanowisko przywódcy Equifax w przyszłości – skomentował Mark L. Feidler, przewodniczący rady dyrektorów firmy Equifax.

Mark Begor, obecnie w wieku 59 lat, przechodzi do firmy Equifax z Warburg Pincus, gdzie pełnił rolę dyrektora zarządzającego i skupiał się na wprowadzaniu usprawnień organizacyjnych w całym portfelu firm spółki w branży przemysłowej i usług biznesowych. Do Warburg Pincus dołączył w 2016 r. po 35 latach spędzonych na różnych stanowiskach w spółce with General Electric Company (GE). W ciągu wielu lat spędzonych w GE Mark Begor pełnił różne role dotyczące zarządzania wielomiliardowymi oddziałami firmy, w tym zajmował stanowiska prezesa i głównego dyrektora wykonawczego oddziału GE Energy Management w latach 2014 do 2016, prezesa i głównego dyrektora wykonawczego oddziału GE Capital Real Estate w latach 2011 do 2014 oraz prezesa i głównego dyrektora wykonawczego w oddziale GE Capital Retail Finance (Synchrony Financial) w latach 2002 do 2011.

– Z przyjemnością przejmuję stery w Equifax w tak ważnym momencie w historii firmy – skomentował sam Begor. – Zespół poczynił znaczne postępy w ciągu kilku ostatnich miesięcy w zakresie radzenia sobie z głośnymi problemami, jednocześnie skupiając się na opracowywaniu zróżnicowanych, nowych produktów i zaawansowanej analityki na potrzeby naszych klientów. Moim priorytetem będzie kontynuacja transparentnej komunikacji zespołu i odbudowanie zaufania konsumentów, klientów, udziałowców i decydentów. Najistotniejsze jest to, że nadal będziemy inwestować w rozwiązania informatyczne i zwiększać bezpieczeństwo danych. Jesteśmy strażnikiem informacji o konsumentach i klientach, dlatego też ochrona danych jest priorytetem dla tak dla Equifax, jak i dla mnie – dodał nowy dyrektor.

Mark Begor zastąpi na stanowisku Paulino do Rego Barrosa Jr., który pełnił rolę tymczasowego dyrektora wykonawczego w firmie Equifax od września 2017 r. Paulino do Rego Barrosa Jr. Zamierza przejść na emeryturę na początku roku 2019, a tymczasem wesprze Begora w okresie przejściowym w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

– W imieniu całej rady dyrektorów dziękuję Paulino za oddanie i pracę na stanowisku tymczasowego dyrektora przez ostatnich sześć miesięcy. Wkroczył do akcji i bardzo kompetentnie przeprowadził naszą firmę przez burzliwy okres, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni za jego przywództwo i poświęcenie firmie Equifax – dodał przewodniczący Feidler.

Poza wymienionymi wyżej stanowiskami Begor zasiada także w radzie dyrektorów FICO i w radach kilku firm w portfelu Warburg Pincus. Zrezygnuje on z zajmowanych stanowisk przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku 16 kwietnia. Mark Begor ma dyplom licencjacki z finansów i marketingu z uczelni Syracuse University oraz MBA z uczelni Rensselaer Polytechnic Institute.

O Equifax

Firma Equifax to międzynarodowe przedsiębiorstwo usług informacyjnych, które wykorzystuje niepowtarzalne dane, nowatorską analitykę oraz wiedzę technologiczną i branżową do umożliwiania realizacji osiągnięć organizacji i osób indywidualnych na całym świecie przez wyciąganie wniosków z informacji, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie lepszych decyzji biznesowych i życiowych.

Firma Equifax ma swoją siedzibę w Atlancie w stanie Georgia, skąd prowadzi działalność w 24 krajach w Ameryce Północnej, Środkowej i Wschodniej, Europie oraz Azji Pacyfiku. Firma należy do indeksu Standard & Poor (S&P) 500®, a jej akcje notowane są na nowojorskiej giełdzie (NYSE) pod symbolem EFX. Firma Equifax zatrudnia 10 300 pracowników na całym świecie.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera oświadczenia i informacje dotyczące przyszłości. Tego typu oświadczenia można zidentyfikować przez zastosowane wyrazy przekonania, oczekiwania czy intencji oraz oświadczenia niemające charakteru faktów z przeszłości, w tym oświadczenia dotyczące przyszłych wyników firmy pod przywództwem nowego głównego dyrektora wykonawczego. Ze względu na zaistnienie szeregu czynników faktyczne wyniki firmy mogą znacznie różnić się od tych wyraźnie lub domniemanie przekazanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Do tego typu czynników należą między innymi te podane w rocznym raporcie na formularzu 10-K w polach „Item 1. Business — Forward-Looking Statements" i „Item 1A. Risk Factors" oraz w innych dokumentach złożonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Oświadczenia dotyczące przyszłości są aktualne jedynie w dniu publikacji komunikatu i firma nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji czy zmiany treści oświadczeń dotyczących przyszłości czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, zaistnienia nowych wydarzeń czy z jakiegokolwiek innego powodu, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w przepisach prawa.

DODATKOWE INFORMACJE

Ines Gutzmer

Corporate Communications

mediainquiries@equifax.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/476502/Equifax_Powering_the_World_Logo.jpg

SOURCE Equifax Inc.

Related Links

http://www.equifax.com