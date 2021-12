Escola Paulista de Direito lança novos cursos voltados para negócios dentro do setor jurídico

SÃO PAULO, 30 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- De acordo com a Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs (AB2L), entre 2017 e 2019, houve um crescimento de 300% no número de startups jurídicas no Brasil. Para além dos escritórios tradicionais, nunca houve tantas oportunidades para empreender dentro do direito. Pensando em preparar os profissionais que querem aliar direito a negócios, a Escola Paulista de Direito lança a EPD Legal Lab, um hub voltado para "business law" com aulas que trazem uma visão mais moderna para a prática jurídica.

Entre as novidades, estão os cursos de marketing Jurídico, como fazer um pitch vencedor, direito penal econômico e pós-graduação em processo coletivo. Além de contarem com o conteúdo atualizado com as últimas tendências do mercado, os alunos também terão acesso a um módulo especial de mentoria com um headhunter, disponível para tirar qualquer dúvida.

Os cursos serão ministrados à distância, com possibilidade de algumas aulas ao vivo. Além disso, a EPD Legal Lab também irá realizar short labs presenciais aos sábados. Temáticas como fundamentos teóricos da reestruturação societária e patrimonial, a holding como instrumento de planejamento sucessório e patrimonial já estão previstos na programação.

"Direito e inovação podem parecer coisas opostas, mas um necessita do outro. Vivemos em um mundo em constante transformação e a área jurídica precisa acompanhar essas mudanças. Para isso, é preciso preparar os profissionais com os conhecimentos que o mercado demanda. Nossos cursos foram pensados levando em consideração as principais tendências da área de negócios e como elas podem ser aplicadas ao direito", explica Ronaldo Fenelon, coordenador do novo núcleo de negócios da EPD.

O Legal Lab conta com um corpo docente composto predominantemente por mestres e doutores que utilizam eficazes metodologias para o melhor ensino e desenvolvimento intelectual. O conteúdo programático segue como parâmetro os conceitos de aliança estratégica entre a teoria e a prática, dinamismo didático e linhas de pesquisa marcadas pela qualidade e pela modernidade.

