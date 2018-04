Escolha o remodelado Hilton Miami Downtown para a sua próxima escapada para Miami

Para adoçar a experiência, o Hilton Miami Downtown, situado no coração do Performing Arts District (bairro das artes cênicas) de Miami – e próximo aos meios de transporte City of Miami Trolley e Miami Metromover, de uso gratuito – está oferecendo seu pacote de lazer, Leisure Getaway Package, que inclui acomodações, serviço de estacionamento com valete por toda a noite, bufê de café da manhã para duas pessoas, um crédito para bebida e alimentação de US$50 e cortesia de Wi-Fi no quarto (com uma hospedagem mínima de duas noites). Enquanto isso, o pacote para divertir a família, Family Fun Package, inclui acomodações de luxo, café da manhã para quatro pessoas e cortesia de acesso à internet de alta velocidade.

Os quartos e suítes do Hilton Miami Downtown foram elegantemente remodelados e incluem a cama exclusiva do hotel, Hilton Serenity Bed™, TV de tela plana de 48" e janelas que vão do chão ao teto, revelando as deslumbrantes vistas do horizonte de Miami.

Entre as opções para o jantar está o reformado Brisa Bistro, que oferece menus inspirados para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando uma experiência de fusão culinária celebrando a representação das culturas europeia e caribenha em Miami. Opções de café da manhã para pegar e levar do Starbucks, itens de café matinal, pela manhã, e de aperitivos, à noite, estão disponíveis para hóspedes do nível clube (Club Level) no lounge do topo, no16o andar, também diariamente.

Para tarifas iniciais, reservar o pacote Leisure Getaway ou o Family Fun, ou para outros pacotes e tarifas especiais, visite www.hiltonmiamidowntown.com ou ligue para 305-374-0000 ou 1-855-271-3617.

Sobre o Hilton Miami Downtown

Situado no endereço 1601 Biscayne Boulevard, o Hilton Miami Downtown, do empreendimento Resort World Miami, pode ser encontrado no coração do Performing Arts District – domicílio dos melhores restaurantes, lojas, atrações e eventos da cidade. Distante apenas oito quilômetros do Aeroporto Internacional de Miami, cinco quilômetros de South Beach e três quilômetros do Porto de Miami, o hotel convenientemente põe no centro de tudo isso tanto o visitante de negócios como o de lazer. Cercados por vistas panorâmicas da Baía de Biscayne e do horizonte da cidade, os hóspedes do recém-renovado Hilton Downtown Miami vão desfrutar de uma experiência de categoria mundial em ambientes elegantes e contemporâneos – desde seus 527 quartos e suítes a seu restaurante, lounge, piscina do terraço, lobby convidativo, espaço de eventos e conferências e cortesias de fitness. Para mais informações ou reservas, visite www.hiltonmiamidowntown.com ou ligue para (305) 374-0000.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/628831/Hilton_Miami_Downtown_Logo.jpg

FONTE Hilton Miami Downtown

SOURCE Hilton Miami Downtown

Related Links

http://www.hiltonmiamidowntown.com