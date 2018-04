Especialistas internacionais reunidos no Panamá alertam sobre uso indevido de rotulagem

Durante o seminário, organizado pela Associação Panamenha de Ciência e Tecnologia de Alimentos (COPCYTA) e da América Latina e Caribe Associação de Ciência e Tecnologia de Alimentos (ALACCTA), especialistas internacionais discutiram o ambiente regulatório atual na América Latina em alimentos e rotulado.

Com base em estudos, como encomendados pela OPAS intitulado "Comida e bebida ultraprocesados na América Latina: Tendências, efeito sobre a obesidade e as implicações para as políticas públicas" ea categoria de alimentos sistema NOVA, eles concluíram que há uma forte tendência para usar critérios que levam à estigmatização injustificada de alimentos processados.

A este respeito, Eng. Jairo Romero, presidente da ALACCTA disse que tanto o sistema NOVA como documento OPAS ciência conhecida e tecnologia de alimentos e, portanto, não fazem uma classificação correta destes. Romero adicionado que, quando se utilizam estes critérios, e alimentos processados são tratados ultraprocesados forma discriminativa sem correspondência com a situação nutricional destes.

Sobre este mesmo assunto, Dr. Susana Socolovsky, consultor internacional em assuntos regulatórios e científicos e presidente da Associação Argentina de Food Technologists, AATA, disse que o desvio de dados sobre a composição dos alimentos pode levar a resultados de pesquisa escolhas erradas, más decisões políticas e falsas proclamações sobre saúde e escolhas alimentares inadequadas. Essa situação pode até levar a que 95% dos alimentos em um supermercado sejam incorretamente classificados como ultraprocessados.

Entre as suas conclusões, o Dr. Socolovsky disse que o perfil de modelo de nutrientes dos OPS não é externamente validado, não é consistente com as disposições da EFSA (European Food Safety Authority), a FDA (Food and Drug Administration dos Estados Unidos) e não concordam com o Codex Alimentarius da FAO (agência especializada das Nações Unidas em matéria de alimentação e agricultura).

FONTE Salud en Corto

