Estreno mundial del documental exclusivo de Tsai Ming-liang en TaiwanPlus

TAIPEI, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- En medio de los preparativos para los Golden Horse Awards de este fin de semana, la mayor ceremonia de premios de cine en lengua china del mundo, TaiwanPlus ha publicado un documental exclusivo sobre el director de fama internacional Tsai Ming-liang. El documental, titulado "The Pursuit of a Cinematic Dream," (La búsqueda de un sueño cinematográfico), ofrece una visión única de la progresión de la filosofía de dirección de Tsai. Es uno de los únicos casos en los que el director de la Nueva Ola aparece en un documental sobre su obra.

El director nacido en Malasia y afincado en Taiwán está considerado como uno de los cineastas más destacados del cine de la Nueva Ola de Taiwán, un movimiento de la industria cinematográfica taiwanesa tras el levantamiento de la ley marcial en la década de 1980. Filmado en la casa de Tsai en Taipei, el documental original de TaiwanPlus es un reflejo íntimo de la relación personal de Tsai con el cine, explorando el modo en que sus experiencias se trasladan a la pantalla. "Siento que mi forma de filmar está cambiando", dice mientras contempla la evolución de su estilo en relación con su edad. "He empezado a pensar en ello más como en la pintura... También he visto el mundo de esta manera".

El consejero delegado de TaiwanPlus Acting, Michael Yu, cree que las películas de Tsai Ming-liang ofrecen una visión auténtica de la cultura taiwanesa. "Es un honor que el documental de Tsai Ming-liang se estrene en TaiwanPlus", afirmó. "Su perspectiva honesta y su agudo ojo artístico son una piedra angular del cine taiwanés". Las películas minimalistas de arte y ensayo de Tsai, fuertemente influenciadas por directores del cine de la Nueva Ola Europea, han sido ampliamente elogiadas por la crítica cinematográfica tanto en Taiwán como en el extranjero.

El mes que viene también se estrenará en TaiwanPlus una colección de otras obras de Tsai, como Rebels of the Neon God, la ópera prima de Tsai, Vive L'Amour, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, y The River, galardonada con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Berlín. El documental y otras películas seleccionadas están disponibles gratuitamente en www.taiwanplus.com.

Acerca de TaiwanPlus

TaiwanPlus es la principal plataforma de medios internacional que ofrece noticias y entretenimiento en inglés desde Taiwán. Con sede en una próspera democracia en el corazón de la región más dinámica del planeta, nuestro equipo se compromete a compartir diversas historias de Taiwán que resuenan en todo el mundo. Producimos reportajes y análisis en profundidad sobre temas globales, mostramos la cultura y el estilo de vida únicos de la nación isleña a través de la programación, y curamos otros contenidos de clase mundial de Taiwán. El galardonado entretenimiento y las noticias de la plataforma están disponibles de forma gratuita en el sitio web de TaiwanPlus, el canal de televisión de 24 horas y las redes sociales.

CONTACTO: Ching Tse, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1947514/The_Pursuit_of_a_Cinematic_Dream.jpg

SOURCE TaiwanPlus