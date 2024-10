Európske turné prináša príležitosti pre podniky provincie Shanxi

PEKING, 29. október 2024 /PRNewswire/ -- Správa z China Daily

Provincia Shanxi nedávno odprezentovala európskej podnikateľskej komunite svoje investičné a obchodné príležitosti prostredníctvom propagačných podujatí, ktoré sa konali v Spojenom kráľovstve a Španielsku.

Agricultural modernization and the development of new energy resources, like solar and wind power, are among the many areas where businesses across Europe can find opportunities for cooperation with Shanxi.

Podujatia, ktoré prebiehali od 7. do 15. októbra, boli súčasťou veľkej propagačnej kampane pod názvom Značky Shanxi na hodvábnej ceste. Jej cieľom je posilniť obchodnú a investičnú spoluprácu medzi Shanxi a krajinami a regiónmi zapojenými do iniciatívy Belt and Road.

Na podujatiach v Spojenom kráľovstve a Španielsku boli vystavené produkty vyrobené v Shanxi, propagovali sa obchodné príležitosti Shanxi a investičné partnerské aktivity. Predstavitelia obchodu a zástupcovia podnikov zo Shanxi tiež rokovali so svojimi kolegami v Británii a Španielsku v snahe preskúmať obchodné a investičné príležitosti.

9. októbra sa 29 spoločností zo Shanxi, väčšinou výrobcov aktívneho uhlia, filtračných zariadení, potrubí, ventilov a čerpadiel, zúčastnilo na Monitorovaní kvality ovzdušia, emisií a vody, odpadových vôd a životného prostredia – známe ako AQE a WWEM – výstavy v Národnom výstavnom centre v Birminghame.

10. októbra pricestovala delegácia Shanxi do Londýna, kde sa konalo podujatie na podporu obchodu a investícií s cieľom podporiť medzisektorovú spoluprácu medzi Shanxi a Spojeným kráľovstvom.

Súčasťou podujatia boli aktivity zamerané na propagáciu podnikateľského prostredia, priemyselných politík a investičných príležitostí provincie Shanxi a predstavenie priemyselných odvetví a produktov Shanxi, ako aj kontaktné stretnutia medzi podnikmi zo Shanxi a z Británie.

Delegácia tiež navštívila Čínsko-britskú obchodnú radu so sídlom v Londýne, národnú obchodnú sieť Spojeného kráľovstva na podporu obchodu a investícií s Čínou. Obe strany vzájomne diskutovali a dohodli sa na posilnení výmeny a spolupráce, aby pomohli podnikom rozvíjať sa na trhoch druhej strany.

Delegácia Shanxi usporiadala 13. októbra podujatie na podporu obchodu a investícií v španielskom pobrežnom meste Barcelona s cieľom pomôcť podnikom zo Shanxi nájsť príležitosti na spoluprácu s ich španielskymi partnermi.

Delegácia sa tak isto stretla so Španielskou konfederáciou malých a stredných podnikov, aby posilnila výmeny a spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi oboch strán.

Po ukončení propagačných podujatí v Spojenom kráľovstve a Španielsku mnohí delegáti spoločností zo Shanxi uviedli, že tieto cesty boli vzácnou príležitosťou rozšíriť podnikanie v týchto dvoch krajinách ako aj po celej Európe.

