Evento online apresenta método perfeito para fortalecer autoestima e transformar vida de mulheres

BARUERI , Brasil, 4 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Vencer medos e dificuldades na vida pessoal e profissional não é uma tarefa fácil. Em tempos de incertezas, a insegurança se tornou ainda mais presente. Com o objetivo de ajudar mulheres a superar desafios e a promover o autoconhecimento, a especialista em Relacionamento e Autoestima, Ana Luz, vai promover o Fire UP 2020, no dia 28 de novembro.

O evento é uma imersão online inédita e exclusiva para o público feminino, com foco em transformar a vida das participantes. Serão 10 horas de troca de experiências com atividades práticas que mostrarão como é possível ter mais qualidade de vida, sucesso na carreira e excelentes relacionamentos no campo pessoal. Para participar do evento, basta se inscrever pelo site https://fireupbrasil.com.br/.

Na avaliação de Ana Luz, o Fire UP 2020 é ideal para as mulheres que apresentam estas características:

Cansaço de conviver com o medo, a tristeza e a ansiedade;

Insatisfação por ser incompreendida pela família, por amigos e parceiros;

Desejo de uma mudança radical de comportamento;

Interesse em receber o apoio necessário para se libertar da insegurança.

"Ao final da imersão de 10 horas, a minha grande meta é fazer com que cada participante desligue o computador ou celular, dê um grande suspiro e diga: Ufa! Agora estou pronta para viver a minha vida como sempre sonhei!", enfatizou a especialista em Relacionamento e Autoestima.

Benefícios

Ana Luz também apontou que o Fire UP 2020 se caracteriza por apresentar muitas vantagens as participantes, como:

Identificar a origem das inseguranças;

Superar o medo da crítica, da rejeição e de assumir riscos;

Conquistar objetivos e vencer o medo por meio de exercícios práticos;

Construir a autoconfiança e o amor-próprio;

Fortalecer a autoestima;

Gerar mudanças duradouras;

Ter clareza sobre os próximos passos para atingir os objetivos;

Melhorar a vida sentimental.

"A imersão vai ajudar as participantes a ter mais convicção sobre quais decisões devem tomar. Com o fortalecimento da segurança, elas vão superar o medo de serem traídas e de não encontrarem a pessoa certa. E assim serão mais felizes emocionalmente", pontuou a Ana.

Exemplos de mudança

Uma prova de que o trabalho da especialista em Relacionamento e Autoestima tem apresentado bons resultados é a mudança provocada na vida de mulheres. Uma delas é a professora Michele Pereira, 36 anos, de Salvador (BA). "Antes de conhecer a Ana, eu era uma pessoa muito medrosa, tímida, oprimida e triste. Hoje a minha autoestima é bem maior e tenho muito mais coragem, determinação e amor-próprio para enfrentar novos desafios", afirmou.

A professora Larissa Moraes, 22 anos, de Belo Horizonte (MG), ressaltou ter uma enorme gratidão pelos benefícios que a Ana Luz proporcionou com o trabalho desenvolvido. "Ela me ensinou a importância de se amar e de lutar por você mesma. Eu tenho muito a agradecer a Ana, porque parte do que eu sou hoje tem uma relação direta com os conselhos e as orientações que ela me deu", acrescentou.

História de superação

Para encontrar o método ideal que ajuda mulheres a recuperar a autoestima e o amor-próprio, Ana Luz teve que superar muitas dificuldades. Uma delas foi a perda da mãe aos 21 anos, o que exigiu um grande esforço para terminar os estudos, cuidar das demandas pessoais e atingir uma posição de destaque no mercado de trabalho. O segundo grande desafio foi superar o glaucoma descoberto em 2006, quando trabalhava em uma empresa de games, em Miami.

"Estava realizada profissionalmente e com um ótimo padrão de vida. De repente, essa doença transformou completamente a minha rotina. Voltei ao Brasil para fazer cirurgias e evitar a perda total da visão. Minha dor e tristeza eram tão grandes que desenvolvi uma série de doenças emocionais, como alopecia, fibromialgia, ansiedade e crises de pânico", detalhou Ana Luz.

Para superar a baixa autoestima e a sensação de incapacidade de reverter a situação, Ana optou pelos estudos obtendo a certificação de coach pela Sociedade Brasileira de Coaching (SBC) e aprofundando os estudos em inteligência emocional do mulher, psicanálise e psicologia analítica.

Esse esforço foi fundamental para vencer as inseguranças e, com base na própria experiência de vida, criar um método para mulheres fortalecerem a autoestima e darem um novo rumo às próprias vidas.

"Hoje, sou deficiente visual e tenho 20% da visão no olho esquerdo e 2%, no direito. Inicialmente, essa situação me destruiu por dentro. Mas encontrei forças para vencer esse desafio. Muitas situações podem deixar as mulheres paralisadas e sem rumo, como o fim de um casamento. Felizmente, é possível recomeçar e reassumir a direção da própria vida. Sou uma prova disso e quero fazer o mesmo com outras mulheres", destacou.

Participação

A expectativa é que o Fire UP 2020 tenha a participação de mulheres de todo o Brasil. Para Ana Luz, o evento é uma grande oportunidade de as participantes trabalharem com o autoconhecimento, a autoestima e a capacidade de superar medos e desafios, fatores imprescindíveis para superar a insegurança.

