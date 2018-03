Expedia, Inc. anuncia mudança de nome para Expedia Group, Inc.

A Expedia Group atualizou seu nome corporativo e marca para melhor refletir sua identidade como empresa líder de tecnologia global, no centro de um dos setores mais socialmente e economicamente importantes do mundo: viagens. Ao mesmo tempo, as mudanças reconhecem a contribuição única de cada marca e negócio individual da Expedia Group para o sucesso da organização global.

"Estamos muito animados para apresentar os novos nome e identidade da Expedia Group, a fim de melhor refletir a natureza global dos nossos negócios e explicar mais claramente quem somos e quem desejamos ser", observou Mark Okerstrom, presidente e CEO da Expedia Group. "Com essa clareza e foco, podemos agora continuar com o que fazemos melhor: levar o mundo ao alcance de viajantes e parceiros do mundo inteiro".

A Expedia Group (NASDAQ: EXPE) é uma das maiores plataformas de viagens do mundo. Ajudamos a derrubar as barreiras das viagens, tornando-as mais fáceis, mais agradáveis, mais possíveis e mais acessíveis. Estamos aqui para levar o mundo ao alcance de clientes e parceiros do mundo inteiro. Aproveitamos nossa plataforma e recursos de tecnologia através de um extenso portfólio de negócios e marcas para orquestrar a circulação de pessoas e a entrega de experiências de viagem nacionais e internacionais. Nossa família de marcas de viagem inclui: Brand Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Egencia®, trivago®, HomeAway®, Orbitz®, Travelocity®, Wotif®, lastminute.com.au®, ebookers®, CheapTickets®, Hotwire®, Classic Vacations®, Expedia® Media Solutions, CarRentals.com™, Expedia Local Expert®, Expedia® CruiseShipCenters®, SilverRail Technologies, Inc., ALICE e Traveldoo®. Para obter mais informações, acesse www.expediagroup.com.

