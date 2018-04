Experiência de luxo sem igual em Ladakh com a The Ultimate Travelling Camp (TUTC)

MUMBAI, Índia, 30 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- As barracas super luxuosas da The Ultimate Travelling Camp em Thiksey e Diskit, Ladakh, estão prontas para receber os hóspedes para uma experiência de glamping (acampamento com glamour) única na vida ao iniciarem suas operações a partir de 15 de maio de 2018. Ambos os acampamentos, de natureza sazonal, introduzem os viajantes a aspectos únicos da cultura ladakhi com serviço impecável, culinária deleitável e acomodações luxuosas nas paisagens mais estonteantes de Ladakh.

A cultura de séculos de existência desta pitoresca cidade capital encontra expressão em seus monumentos, monastérios, literatura oral, formas de arte, feiras e festivais. A TUTC se integra a todas essas experiências como ninguém mais. Os hóspedes podem embarcar em uma jornada nomádica em barracas de luxo. Desvende a cultura de séculos de existência de Ladakh, explorando seus monumentos fascinantes, monastérios singulares enriquecidos com formas de arte da antiguidade, feiras e festivais. Faça parte dos rituais exclusivos da região - desfruto do antigo esporte de Polo, trazido a Ladakh no século XVII por membros da família real. Experimente praticar tiro com arco em meio as mais surpreendentes e impressionantes paisagens. Pratique rafting no calmo rio Indus, faça uma parada para um delicioso piquenique num dos vilarejos mais pitorescos.

Para aqueles que buscam se aprofundar no espírito de Ladakh, os conhecidos itinerários da TUTC prometem jornadas de experiência sem comprometer o luxo. Os serviços excepcionais da TUTC agradam a todos os caprichos e desejos de seus estimados hóspedes. O luxo é exemplificado pelas barracas esteticamente belas decoradas com candelabros de madeira, quatro camas de quatro colunas, roupas de cama de linho requintadas bem como mobília de madeira de época. As barracas possuem três capas e são protegidas do exterior, e os interiores possuem temperatura controlada para se adequar as preferências individuais. Cada barraca oferece banheiro privativo com chuveiros quentes, facilidades conhecidas internas para lavagem, cofre seguro, serviço de lavanderia, deques privados, Wi-Fi ilimitado na Barraca da recepção, segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana e paramédicos no local, eletricidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, butique, biblioteca e serviços de mordomo pessoal. O Chef interno da TUTC usa ingredientes frescos do jardim para preparar e mimar os visitantes com uma culinária de primeira categoria - regional, indiana e internacional que agrada o paladar dos viajantes.

Chamba Camp Thiksey e Chamba Camp Diskit entrarão em operação a partir de 15 de maior até 30 de setembro de 2018. Os hóspedes podem escolher a partir de uma gama de itinerários exclusivos projetados para 3 noites, 4 noites, 5 noites e 7 noites, ou personalizar sua estada a fim de criar uma experiência própria.

Para mais informações, ligue +91-8010902222, ou escreva-nos para info@tutc.com ou acesse nosso site http://www.tutc.com.

FONTE The Ultimate Travelling Camp (TUTC)

