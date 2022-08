Expolux destaca economia de até 90% com novas tecnologias de iluminação

No cenário das inovações, principal movimento do setor será um novo padrão de iluminação que permite a transmissão de dados

SÃO PAULO, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O processo de transformação tecnológica na área de iluminação tem como destaques a automação e as possibilidades de economia proporcionada por sistemas e produtos modernos. O assunto foi um dos temas da abertura da 17ª edição da Expolux, principal evento do setor na América Latina, que acontece entre hoje (2) e sexta-feira (5), no Expo Center Norte, em São Paulo.

"Estamos entrando em um novo ciclo da iluminação, com soluções que geram uma economia de até 90% em relação as lâmpadas convencionais e peças que com um simples comando de voz mudam funções e conexões via remota. O principal movimento do setor será um novo padrão de iluminação que permite a transmissão de dados, destacou Roberto Saheli, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (ABILUX), durante a apresentação.

Para Claudio Della Nina, presidente da RX, empresa organizadora da Expolux, em parceria com a ABILUX, o retorno da feira após quatro anos tem como objetivo apresentar ao mercado as novidades que estão revolucionando o setor. "O motivo é reunir expositores e visitantes que vêm conhecer os lançamentos, fazer negócios, aprender através das palestras do simpósio que faz parte da edição", ressaltou.

Representando o Governo do Estado de São Paulo, Marcio Rea, Diretor Presidente da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE), comentou sobre a importância do setor. "Aqui estão reunidos mais de 14 setores de iluminação, representando expositores nacionais e internacionais e milhares de profissionais, que deverão passar por aqui para conhecer as tecnologias mais recentes e tendências, possibilitando a geração de negócios e consequentemente, de empregos de forma a estimular a economia".

Para Mayra Nardi, diretora de portfólio da RX, que também participou de cerimônia de abertura, "estamos reunidos com mais de 200 marcas expositoras e expectativa de público em mais de 20.000 visitantes, ao longo dos quatro dias, em um evento que tem um sabor de retomada e de reencontro do setor".

Estiveram presentes no cerimonial, o Prefeito de Tarumã, Oscar Gozzi; o Prefeito de Alambari (SP), João Paulo Carioca, o Prefeito de Martinópolis (SP), Marco Antônio Jacomeli de Freitas, o Prefeito de Colina (SP), Dieb Taha; e a Secretária Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luis (MA), Verônica Pereira Pires.

Além do espaço expositivo, integram a programação da Expolux, o Simpósio Internacional de Iluminação (Simpoled), com palestras nacionais e internacionais, além da realização do II Fórum Brasileiro de Iluminação Pública, e a Mostra Design de Luminárias, com modelos nacionais que aliam tecnologia, sustentabilidade e eficiência, vencedores do 8º Prêmio ABILUX Design de Luminárias.

Informações e credenciamento em https://www.expolux.com.br/ .

SERVIÇO

17ª Expolux

Data: 2 a 5 de agosto de 2022

Horário: das 10h às 20h

Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Credenciamento em: www.expolux.com.br

