Faciliter l'assemblage de PC : GIGABYTE présente le kit d'assemblage d'ordinateur AORUS Project Stealth

Que vous soyez débutant ou expérimenté en assemblage de PC, beaucoup trouvent souvent le processus d'assemblage frustrant lorsqu'il s'agit de connecter différents câbles dans un espace limité. D'autres encore peinent à gérer les câbles. Pour améliorer l'expérience d'assemblage de PC, GIGABYTE a développé le kit d'assemblage d'ordinateur Project Stealth, une solution ingénieuse qui comprend une carte mère Z690 AORUS ELITE STEALTH et une carte graphique RTX 3070 GAMING OC STEALTH préinstallée dans un boîtier AORUS C300G STEALTH. Grâce à une reconfiguration intelligente, le Project Stealth minimise les connexions et la gestion des câbles. En somme, il simplifie le processus d'assemblage tout en gardant l'intérieur du boîtier en ordre pour un flux d'air bien meilleur et une esthétique plus épurée et plus propre.